Brilliant Aktie
WKN: 527270 / ISIN: DE0005272702
|
19.11.2025 09:19:33
EQS-Adhoc: Brilliant AG: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025
|
EQS-Ad-hoc: Brilliant AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
Brilliant AG: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025
Gnarrenburg, 19.11.2025 – Der Vorstand der Brilliant AG (ISIN: DE0005272702) teilt mit, dass die bisher kommunizierte Umsatz- und Ergebnisplanung für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 86,0 Mio. (Konzernumsatzerlöse) bzw. EUR 3,4 Mio. (Konzernjahresüberschuss) nicht erreicht werden kann.
Der Auftragseingang bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Trotz neu gewonnener Listungen berichten Kunden über rückläufige Umsätze und sinkende Durchschnittspreise. Hauptursachen sind die anhaltende Kaufzurückhaltung in Europa sowie die insgesamt schwache weltwirtschaftliche Entwicklung.
Zusätzlich belasten Beratungskosten im Rahmen von Investitionen zur Optimierung der administrativen Strukturen sowie erhöhte Frachtkosten aus dem 3. und 4. Quartal des Vorjahres das laufende Geschäftsjahr. Diese Investitionen dienen der Prozessoptimierung und sollen künftig zu Effizienzsteigerungen führen. Aufgrund gesunkener Frachtsätze erwartet der Vorstand eine Entlastung bis zum Jahresende 2025.
Darüber hinaus wirkte sich die erhöhte Volatilität der Fremdwährungen negativ auf das Ergebnis aus, wobei die bestehende Hedging-Strategie einen Teil dieser Effekte abfedern konnte.
Unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen rechnet der Vorstand nunmehr mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 78 Mio. bis EUR 80 Mio. sowie einem Konzernjahresergebnis zwischen EUR 1,1 Mio. und EUR 1,7 Mio. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass die derzeitige Kaufzurückhaltung fortbesteht und keine wesentlichen Änderungen bei Frachtkosten oder Wechselkursen eintreten.
Brilliant AG
Der Vorstand
Kontakt:
Ende der Insiderinformation
19.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brilliant AG
|Brilliantstraße 1
|27442 Gnarrenburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)4763-89-0
|Fax:
|+49 (0)4763-89-171
|E-Mail:
|investorrelations@brilliant-ag.com
|Internet:
|www.brilliant-ag.com
|ISIN:
|DE0005272702
|WKN:
|527270
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Hamburg (Mittelstandsbörse Deutschland)
|EQS News ID:
|2232270
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2232270 19.11.2025 CET/CEST
