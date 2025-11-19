Brilliant Aktie

Brilliant für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 527270 / ISIN: DE0005272702

19.11.2025 09:19:33

EQS-Adhoc: Brilliant AG: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Brilliant AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
Brilliant AG: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025

19.11.2025 / 09:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Brilliant AG: Anpassung der Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025

Gnarrenburg, 19.11.2025 – Der Vorstand der Brilliant AG (ISIN: DE0005272702) teilt mit, dass die bisher kommunizierte Umsatz- und Ergebnisplanung für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von EUR 86,0 Mio. (Konzernumsatzerlöse) bzw. EUR 3,4 Mio. (Konzernjahresüberschuss) nicht erreicht werden kann.

Der Auftragseingang bleibt deutlich hinter den Erwartungen zurück. Trotz neu gewonnener Listungen berichten Kunden über rückläufige Umsätze und sinkende Durchschnittspreise. Hauptursachen sind die anhaltende Kaufzurückhaltung in Europa sowie die insgesamt schwache weltwirtschaftliche Entwicklung.

Zusätzlich belasten Beratungskosten im Rahmen von Investitionen zur Optimierung der administrativen Strukturen sowie erhöhte Frachtkosten aus dem 3. und 4. Quartal des Vorjahres das laufende Geschäftsjahr. Diese Investitionen dienen der Prozessoptimierung und sollen künftig zu Effizienzsteigerungen führen. Aufgrund gesunkener Frachtsätze erwartet der Vorstand eine Entlastung bis zum Jahresende 2025.

Darüber hinaus wirkte sich die erhöhte Volatilität der Fremdwährungen negativ auf das Ergebnis aus, wobei die bestehende Hedging-Strategie einen Teil dieser Effekte abfedern konnte.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen rechnet der Vorstand nunmehr mit einem Konzernumsatz in einer Bandbreite von EUR 78 Mio. bis EUR 80 Mio. sowie einem Konzernjahresergebnis zwischen EUR 1,1 Mio. und EUR 1,7 Mio. Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass die derzeitige Kaufzurückhaltung fortbesteht und keine wesentlichen Änderungen bei Frachtkosten oder Wechselkursen eintreten.

Brilliant AG

Der Vorstand

Kontakt:
Brilliant AG
Michael Last/ Gunther Bonnes, Vorstände
Brilliantstraße 1, 27442 Gnarrenburg
Telefon: +49(0)4763890
Telefax: +49(0)476389171
E-Mail: info@brilliant-ag.com
Web: www.brilliant-ag.com/

 



Ende der Insiderinformation

19.11.2025 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brilliant AG
Brilliantstraße 1
27442 Gnarrenburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)4763-89-0
Fax: +49 (0)4763-89-171
E-Mail: investorrelations@brilliant-ag.com
Internet: www.brilliant-ag.com
ISIN: DE0005272702
WKN: 527270
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg (Mittelstandsbörse Deutschland)
EQS News ID: 2232270

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2232270  19.11.2025 CET/CEST

