05.03.2026 17:03:24

EQS-Adhoc: Brilliant AG: Vorläufige Konzernzahlen 2025 – Einmaleffekte belasten Konzernergebnis

EQS-Ad-hoc: Brilliant AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr
Brilliant AG: Vorläufige Konzernzahlen 2025 – Einmaleffekte belasten Konzernergebnis

05.03.2026 / 17:03 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR)

Brilliant AG: Vorläufige Konzernzahlen 2025 – Einmaleffekte belasten Konzernergebnis

Gnarrenburg, 05. März 2026 – Der Vorstand der Brilliant AG gibt bekannt, dass das Unternehmen nach vorläufigen, ungeprüften Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2025 zwar die am 19. November 2025 angepasste Umsatzprognose erfüllt, die Ergebnisprognose jedoch verfehlt.

So wurden voraussichtlich bei Konzernumsatzerlösen von EUR 81 Mio. (Prognose: EUR 78 bis EUR 80 Mio.) ein Konzernjahresfehlbetrag von voraussichtlich EUR 4,4 Mio. erzielt (Prognose: Konzernjahresüberschuss von EUR 1,1 bis EUR 1,7 Mio.).

Die Ergebnisabweichung ist im Wesentlichen auf mehrere belastende, überwiegend nicht operative Einmaleffekte zurückzuführen:

  • Nachteilige und in dieser Ausprägung nicht vorhersehbare Wechselkursentwicklungen führten zu signifikanten Bewertungseffekten im 4. Quartal. Die Währungsverluste betrugen in 2025 ca. EUR 1,2 Mio.
  • Sehr hohe Eingangsfrachten aus den Jahren 2024 und 2025 führten zu einer deutlichen Kostensteigung (Eingangsfracht 2024 = EUR 3,6 Mio., 2025= EUR 5,6 Mio.) und zusätzlich zu Sonderabschreibungen.
  • Darüber hinaus entstanden in Q4 des Geschäftsjahres 2025 erhöhte, nicht geplante Aufwendungen in die Infrastruktur und Systemlandschaft.
  • Zudem wirkten sich Aufwendungen aus Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung von Strukturen und Arbeitsprozessen sowie zur Steigerung der operativen Effizienz im 4. Quartal ergebnisbelastend aus.

Im Rahmen der steuerlichen Betriebsprüfung der Brilliant Asia ergaben sich zusätzlich für das Geschäftsjahr 2025 relevante Sachverhalte, aus denen zusätzliche Aufwendungen resultierten, die zum Berichtszeitpunkt nicht vorgesehen waren und das Ergebnis beeinflussten.

Bei einem wesentlichen Teil dieser Belastungen handelt es sich um nicht wiederkehrende Effekte. Die Zusatzkosten und Investitionen in die Infrastruktur dienen der nachhaltigen Effizienzsteigerung und der weiteren Skalierbarkeit der Geschäftsprozesse.

Gnarrenburg, den 05. März 2026

Brilliant AG

 

Brilliant AG

Der Vorstand

Kontakt:
Brilliant AG
Michael Last/ Gunther Bonnes, Vorstände
Brilliantstraße 1, 27442 Gnarrenburg
Telefon: +49(0)4763890
Telefax: +49(0)476389171
E-Mail: info@brilliant-ag.com
Web: www.brilliant-ag.com



Ende der Insiderinformation

05.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brilliant AG
Brilliantstraße 1
27442 Gnarrenburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)4763-89-0
Fax: +49 (0)4763-89-171
E-Mail: investorrelations@brilliant-ag.com
Internet: www.brilliant-ag.com
ISIN: DE0005272702
WKN: 527270
Börsen: Freiverkehr in Hamburg (Mittelstandsbörse Deutschland), Tradegate BSX
EQS News ID: 2286678

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2286678  05.03.2026 CET/CEST

Aktien in diesem Artikel

Brilliant AG

