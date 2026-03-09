Brockhaus Technologies Aktie
WKN DE: A2GSU4 / ISIN: DE000A2GSU42
|
09.03.2026 23:24:54
EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Preliminary revenue for 2025 of €225 million (+10% vs. 2024, lower end of the guidance) and adjusted EBITDA of €46 million (-29% vs. 2024, -7% vs. guidance)
|
EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Key word(s): Results / Full year/Forecast / Full year
Brockhaus Technologies AG: Preliminary revenue for 2025 of €225 million (+10% vs. 2024, lower end of the guidance) and adjusted EBITDA of €46 million (-29% vs. 2024, -7% vs. guidance)
End of Inside Information
09-March-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Germany
|Phone:
|+49 (0)69 2043 409 0
|Fax:
|+49 (0)69 2043 409 71
|E-mail:
|info@brockhaus-technologies.com
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|ISIN:
|DE000A2GSU42
|WKN:
|A2GSU4
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2288290
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2288290 09-March-2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brockhaus Technologies
Analysen zu Brockhaus Technologies
Aktien in diesem Artikel
|Brockhaus Technologies
|16,65
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.