Brockhaus Technologies Aktie
WKN DE: A2GSU4 / ISIN: DE000A2GSU42
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01.06.2026 11:47:33
EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe; Erfüllung aller Vollzugsbedingungen
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EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen/Sonstiges
Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe; Erfüllung aller Vollzugsbedingungen
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)69 2043 409 0
|Fax:
|+49 (0)69 2043 409 71
|E-Mail:
|info@brockhaus-technologies.com
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|ISIN:
|DE000A2GSU42
|WKN:
|A2GSU4
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2336996
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2336996 01.06.2026 CET/CEST
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