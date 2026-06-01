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01.06.2026 11:47:33

EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe; Erfüllung aller Vollzugsbedingungen

EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Verkauf von Unternehmensteilen/Sonstiges
Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe; Erfüllung aller Vollzugsbedingungen

01.06.2026 / 11:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Brockhaus Technologies AG: Verkauf der Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe; Erfüllung aller Vollzugsbedingungen

Frankfurt am Main, 1. Juni 2026

Die Brockhaus Technologies AG (ISIN: DE000A2GSU42, „BKHT“ oder die „Gesellschaft“) wurde heute darüber informiert, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) im Rahmen des sog. Inhaberkontrollverfahrens dem mehrheitlichen Erwerb der Bikeleasing-Gruppe durch die DECATHLON PULSE SAS („Käufer“) zugestimmt hat.

Nachdem bereits zuvor die erforderlichen kartellrechtlichen Freigaben erfolgt sind und auch die außerordentliche Hauptversammlung der BKHT am 26. Februar 2026 der Transaktion zugestimmt hat, sind damit sämtliche Vollzugsbedingungen des Kaufvertrags erfüllt. Die Parteien werden die Transaktion nach Maßgabe des Kaufvertrags am 30. Juni 2026 vollziehen.

Der vorläufige, am 30. Juni 2026 vom Käufer zu zahlende Kaufpreis wird nunmehr von der BKHT ermittelt. Der finale Kaufpreis wird auf Basis eines detaillierten Zwischenabschlusses zum 30. Juni 2026 berechnet. Dieser Prozess sowie die Festsetzung etwaiger daraus resultierender Anpassungszahlungen wird voraussichtlich mehrere Monate erfordern.
Kontakt:
Brockhaus Technologies – Florian Peter
Telefon: +49 69 20 43 40 90
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



Ende der Insiderinformation

01.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Technologies AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2043 409 0
Fax: +49 (0)69 2043 409 71
E-Mail: info@brockhaus-technologies.com
Internet: https://www.brockhaus-technologies.com/
ISIN: DE000A2GSU42
WKN: A2GSU4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2336996

 
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2336996  01.06.2026 CET/CEST

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