Brockhaus Technologies Aktie
WKN DE: A2GSU4 / ISIN: DE000A2GSU42
|
09.03.2026 23:24:54
EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse 2025 bei € 225 Mio. (+10% ggü. 2024, Untergrenze der Prognose) und bereinigtes EBITDA bei € 46 Mio. (-29% ggü. 2024, -7% ggü. Prognose)
|
EQS-Ad-hoc: Brockhaus Technologies AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Gesamtjahr/Prognose / Gesamtjahr
Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse 2025 bei € 225 Mio. (+10% ggü. 2024, Untergrenze der Prognose) und bereinigtes EBITDA bei € 46 Mio. (-29% ggü. 2024, -7% ggü. Prognose)
Ende der Insiderinformation
09.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Brockhaus Technologies AG
|Thurn-und-Taxis-Platz 6
|60313 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)69 2043 409 0
|Fax:
|+49 (0)69 2043 409 71
|E-Mail:
|info@brockhaus-technologies.com
|Internet:
|https://www.brockhaus-technologies.com/
|ISIN:
|DE000A2GSU42
|WKN:
|A2GSU4
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2288290
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2288290 09.03.2026 CET/CEST
