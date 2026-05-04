EQS-Adhoc: Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für Q1 2026 bei € 47,9 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 7,6 Mio.; Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche unverändert

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Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für Q1 2026 bei € 47,9 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 7,6 Mio.; Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche unverändert



04.05.2026 / 21:05 CET/CEST

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Brockhaus Technologies AG: Vorläufige Umsatzerlöse für Q1 2026 bei € 47,9 Mio. und bereinigtes EBITDA bei € 7,6 Mio.; Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche unverändert



Frankfurt am Main, 4. Mai 2026



Die Brockhaus Technologies AG (BKHT, ISIN: DE000A2GSU42, „Brockhaus Technologies“ oder „Gesellschaft“) hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 gemäß vorläufiger Zahlen Umsatzerlöse von € 47,9 Mio. erzielt, was einem organischen Wachstum von 13,1% gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht (Q1 2025: € 42,4 Mio.). Das bereinigte EBITDA betrug im Berichtszeitraum € 7,6 Mio. und entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 15,8% (Q1 2025: € 2,4 Mio.; 5,6% Marge).



Zur Vergleichbarkeit beziehen sich die hier genannten vorläufigen Umsatzerlöse und das bereinigte EBITDA für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 konsolidiert auf den fortgeführten sowie den aufgegebenen Geschäftsbereich des Konzerns. Der fortgeführte Geschäftsbereich besteht aus dem Segment Security Technologies (IHSE) sowie den Central Functions (Holding). Die Umsatzerlöse sowie die sonstigen Erträge und Aufwendungen des bisherigen Segments HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing) werden in der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Brockhaus Technologies aufgrund der Veräußerung am 23. Dezember 2025 für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 gesondert als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen. In der Quartalsmitteilung Q1 2026 sind sie daher nicht mehr in den Umsatzerlösen sowie dem Ergebnis der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung enthalten.



Die Umsatzerlöse im Segment Security Technologies (IHSE) betragen € 5,6 Mio. (Q1 2025: € 6,5 Mio.) und das bereinigte EBITDA liegt bei € 189 Tsd. (Q1 2025: € 314 Tsd.). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 3,4% (Q1 2025: 4,8%).



Im bisherigen Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing) wurden Umsatzerlöse in Höhe von € 42,3 Mio. (Q1 2025: € 35,9 Mio.) erzielt und das bereinigte EBITDA beträgt € 8,7 Mio. Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 20,5% (Q1 2025: € 3,4 Mio. bzw. 9,4%).



Wesentliche Einflussfaktoren der EBITDA-Entwicklung im Segment Security Technologies (IHSE) waren im ersten Quartal verschobene Umsatzerlöse aufgrund von Lieferengpässen, die trotz deutlicher Kosteneinsparungen im Vergleich zum Vorjahr nicht vollständig kompensiert werden konnten. Im bisherigen Segment HR Benefit & Mobility Platform (Bikeleasing) wirkten sich ein im Vergleich zu Q1 2025 verbessertes Ergebnis aus dem Verwertungsgeschäft zuvor verleaster Fahrräder und E-Bikes sowie die im August 2025 eingeführte Händlerprovision positiv auf das Ergebnis aus.



Die Prognose für die fortgeführten Geschäftsbereiche (IHSE und Holding) des Konzerns im Geschäftsjahr 2026 bleibt unverändert: Umsatzerlöse von € 30 Mio. bis € 32 Mio. und ein bereinigtes EBITDA von € 0 Mio. bis € 2 Mio. Aufgrund des unterzeichneten Verkaufsvertrags bezüglich der Beteiligung an Bikeleasing ist dieser Geschäftsbereich nicht mehr Teil der Prognose. Für die fortgeführten Geschäftsbereiche ergeben sich in Q1 2026 vorläufige Umsatzerlöse von € 5,6 Mio. (Q1 2025: € 6,5 Mio.) und ein bereinigtes EBITDA von € -1,1 Mio. (Q1 2025: € -1,0 Mio.).



Die in dieser Mitteilung genannten Finanzkennzahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die Quartalsmitteilung Q1 2026 wird am Donnerstag, den 14. Mai 2026, veröffentlicht. Der Q1 2026 Earnings Call ist für Montag, den 18. Mai 2026 um 16:00 Uhr (MESZ) angesetzt. Die Einwahldaten für den Call werden zeitnah auf unserer Website www.brockhaus-technologies.com im Bereich Investor Relations zur Verfügung gestellt.



Kontakt:

Brockhaus Technologies – Florian Peter

Telefon: +49 69 20 43 40 90

Fax: +49 69 20 43 40 971

E-Mail: ir@brockhaus-technologies.com



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