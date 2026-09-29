Burgenland Aktie

Burgenland für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 64055 / ISIN: AT0000640552

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29.09.2026 16:34:03

EQS-Adhoc: Burgenland Holding AG: Die Position des Finanzvorstandes der Burgenland Energie AG, an der die Burgenland Holding AG mit 49 % beteiligt ist, wird ausgeschrieben.

EQS-Ad-hoc: Burgenland Holding AG / Schlagwort(e): Personalie
Burgenland Holding AG: Die Position des Finanzvorstandes der Burgenland Energie AG, an der die Burgenland Holding AG mit 49 % beteiligt ist, wird ausgeschrieben.

29.09.2026 / 16:34 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die Burgenland Holding AG wurde heute von der Burgenland Energie AG darüber informiert, dass Herr Mag. Czerny, MBA eine Verlängerung seines mit 31.12.2026 auslaufenden Vertrages als Finanzvorstand nicht anstrebt. In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates der Burgenland Energie AG wurde daher beschlossen, die Position des Finanzvorstandes gemäß dem Burgenländischen Stellenbesetzungsgesetz auszuschreiben. Mag. Czerny, MBA wird seine Funktion bis zum Ende seiner Vertragsperiode weiterhin ausüben.

 


Kontakt:
Burgenland Holding AG
Mitglied des Vorstands

Dr. Klaus Kohlhuber
Technologiezentrum
Marktstraße 3
7000 Eisenstadt
Telefon: +43 2236 200-12398
E-Mail: klaus.kohlhuber@evn.at


Ende der Insiderinformation

29.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Burgenland Holding AG
Marktstraße 3
7000 Eisenstadt
Österreich
Telefon: +43 2236 200 24186
Fax: +43 2236 200 84703
E-Mail: info@buho.at
Internet: www.buho.at
ISIN: AT0000640552
WKN: 879095
Börsen: Freiverkehr in Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 529900A6YC3XCIFPE972
EQS News ID: 2407264

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2407264  29.09.2026 CET/CEST

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