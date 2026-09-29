Burgenland Aktie
WKN: 64055 / ISIN: AT0000640552
|
29.09.2026 16:34:03
EQS-Adhoc: Burgenland Holding AG: Die Position des Finanzvorstandes der Burgenland Energie AG, an der die Burgenland Holding AG mit 49 % beteiligt ist, wird ausgeschrieben.
|
EQS-Ad-hoc: Burgenland Holding AG / Schlagwort(e): Personalie
Die Burgenland Holding AG wurde heute von der Burgenland Energie AG darüber informiert, dass Herr Mag. Czerny, MBA eine Verlängerung seines mit 31.12.2026 auslaufenden Vertrages als Finanzvorstand nicht anstrebt. In der heutigen Sitzung des Aufsichtsrates der Burgenland Energie AG wurde daher beschlossen, die Position des Finanzvorstandes gemäß dem Burgenländischen Stellenbesetzungsgesetz auszuschreiben. Mag. Czerny, MBA wird seine Funktion bis zum Ende seiner Vertragsperiode weiterhin ausüben.
Kontakt:
Burgenland Holding AG
Mitglied des Vorstands
Dr. Klaus Kohlhuber
Technologiezentrum
Marktstraße 3
7000 Eisenstadt
Telefon: +43 2236 200-12398
E-Mail: klaus.kohlhuber@evn.at
Ende der Insiderinformation
29.09.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Burgenland Holding AG
|Marktstraße 3
|7000 Eisenstadt
|Österreich
|Telefon:
|+43 2236 200 24186
|Fax:
|+43 2236 200 84703
|E-Mail:
|info@buho.at
|Internet:
|www.buho.at
|ISIN:
|AT0000640552
|WKN:
|879095
|Börsen:
|Freiverkehr in Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900A6YC3XCIFPE972
|EQS News ID:
|2407264
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2407264 29.09.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burgenland Holding AG
Analysen zu Burgenland Holding AG
Aktien in diesem Artikel
|Burgenland Holding AG
|83,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- US-Börsen schließen tiefer -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag schwächer. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.