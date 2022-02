EQS-Adhoc: Bystronic AG: Starke Auftragseingang- und Umsatzentwicklung in 2021

EQS-Ad-hoc: Bystronic AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Bystronic AG: Starke Auftragseingang- und Umsatzentwicklung in 2021



04.02.2022 / 06:25 CET/CEST

Ad-hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR Starke Auftragseingang- und Umsatzentwicklung in 2021 Bystronic steigert den Auftragseingang um 51% dank innovativem Produkt- und Service-Portfolio sowie guter Marktdynamik

Alle Regionen tragen zum Umsatzwachstum von 17% bei

Aufgrund von Herausforderungen in den Lieferketten erwartet Bystronic ein operatives Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 70 Millionen Kennzahlen (vorläufig und ungeprüft) - Fortgeführter Geschäftsbereich Mio. CHF 12M 2021 12M 2020 in % in % k.W.1 Auftragseingang 1,175.5 777.4 51.2 51.3 Nettoumsatz 939.3 801.3 17.2 16.6 Gesamtleistung2 1,009.0 791.0 27.6 27.0 1 zu konstanten Wechselkursen

2 Nettoumsatz plus Bestandesänderungen und Eigenleistungen Zürich, 4. Februar 2022 - Bystronic erzielte im Geschäftsjahr 2021 starkes Wachstum und steigerte den Auftragseingang um 51.2% auf CHF 1.2 Milliarden sowie den Nettoumsatz um 17.2% auf CHF 939.3 Millionen. Die Regionen EMEA, Americas und APAC sowie das Service-Geschäft entwickelten sich auch im zweiten Halbjahr erfreulich, während sich die Dynamik in China verlangsamte. In der zweiten Jahreshälfte hat sich die Situation an den Beschaffungsmärkten deutlich verschärft. Dies hat zu pandemiebedingt höheren Kosten in der Lieferkette geführt, insbesondere für Komponenten und Transport. Dank der starken regionalen Positionierung konnte Bystronic die Auslieferungen und Installationen bei Kunden trotzdem erfolgreich sicherstellen. Im Rahmen von Neubeurteilungen hat Bystronic zudem Rückstellungen in Höhe von CHF 6 Millionen gebildet. Auf Basis der vorläufigen Zahlen erwartet Bystronic für das Gesamtjahr einen operativen Betriebsgewinn (EBIT) von CHF 70 Millionen. Alex Waser, CEO von Bystronic, sagt: «Unsere Auftragseingang- und Umsatzentwicklung widerspiegelt deutlich, dass unser Produkt- und Service-Portfolio konsequent auf Kundenbedürfnisse ausgerichtet ist. Mit unserem Fokus auf Innovation und dank den Investitionen in unser Service-Geschäft sind wir zuversichtlich, auch im Jahr 2022 weiter zu wachsen und mit einer Entspannung der globalen Lieferketten die Profitabilität zu erhöhen.» Bystronic publiziert den vollständigen Jahresbericht am 15. März 2022. Appendix Mit dem Verkauf von FoamPartner als Teil der Geschäftseinheit Chemical Specialities per Ende März 2021 sowie der Geschäftseinheit Mammut per 30. Juni 2021 hat Bystronic die Transformation erfolgreich abgeschlossen. FoamPartner hat im ersten Quartal 2021 CHF 76.3 Mio. und Mammut CHF 107.3 Mio. für das erste Halbjahr 2021 beigetragen. Nettoumsatz (vorläufig und ungeprüft) Mio. CHF 12M 2021 12M 2020 Fortgeführter Geschäftsbereich Bystronic 939.3 801.3 Nicht fortgeführte Geschäftsbereiche Chemical Specialities 76.3 263.9 Mammut 107.3 218.4 Total 1,122.9 1,283.5

Gesamtleistung (vorläufig und ungeprüft) Mio. CHF 12M 2021 12M 2020 Fortgeführter Geschäftsbereich Bystronic 1,009.0 791.0 Nicht fortgeführte Geschäftsbereiche Chemical Specialities und Mammut 186.5 482.6 Total 1,195.5 1,273.6 Für Fragen: Investor Relations Patrizia Meier

Mobile +41 79 637 46 33

patrizia.meier@bystronic.com Media Relations Michael Präger

Mobile +41 79 870 01 43

Über Bystronic Bystronic (SIX: BYS) ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen im Bereich der Blechbearbeitung. Im Fokus steht die Automation des gesamten Material- und Datenflusses der Prozesskette Schneiden und Biegen. Die intelligente Vernetzung der Laserschneidsysteme und Abkantpressen mit innovativen Automations-, Software- und Servicelösungen ist der Schlüssel zur umfassenden Digitalisierung der Blechindustrie. Der operative Hauptsitz von Bystronic liegt in Niederönz, Schweiz. Weitere Entwicklungs- und Produktionsstandorte befinden sich in Sulgen (Schweiz), Gotha (Deutschland), Cazzago San Martino und San Giuliano Milanese (Italien), Tianjin und Shenzhen (China) sowie Hoffman Estates (USA). In über 30 Ländern sind wir mit eigenen Verkaufs- und Servicegesellschaften aktiv und in zahlreichen weiteren Ländern mit Agenten vertreten.

