CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
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01.09.2026 15:40:13
EQS-Adhoc: CANCOM SE: CANCOM beschließt Aktienrückkauf
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EQS-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
CANCOM SE: CANCOM beschließt Aktienrückkauf
München, 01. September 2026 – Der Vorstand der CANCOM SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von der auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 17. Juni 2026 beschlossenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG Gebrauch zu machen und im Zeitraum vom 7. September 2026 bis längstens zum 31. Dezember 2026 bis zu Stück 1.436.985 eigene Aktien (bis zu 5 Prozent des Grundkapitals) zu erwerben.
Der Erwerb soll über die Börse erfolgen. Der von der Gesellschaft gezahlte Erwerbspreis je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den arithmetischen Mittelwert der Schlussauktionspreise der Aktie der CANCOM SE im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse an den letzten drei Börsenhandelstagen vor dem Erwerb um nicht mehr als 10 Prozent über- oder unterschreiten.
Der Rückkauf soll unter Führung eines Wertpapierhauses oder eines Kreditinstituts nach Maßgabe der Safe-Harbour-Regelungen des Artikels 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und Rates vom 16. April 2014 in Verbindung mit den Bestimmungen der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 erfolgen. Das beauftragte Wertpapierhaus oder Kreditinstitut trifft seine Entscheidungen über den Zeitpunkt des Aktienerwerbs unabhängig und unbeeinflusst von der CANCOM SE.
Es ist beabsichtigt, die erworbenen Aktien zu allen rechtlich zulässigen Zwecken zu verwenden.
Alle Transaktionen werden nach ihrer Ausführung wöchentlich auf der Website der Gesellschaft unter www.cancom.de im Bereich „Investoren“ bekannt gegeben.
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)89/54054-0
|Fax:
|+49-(0)89/54054-5119
|E-Mail:
|info@cancom.de
|Internet:
|http://www.cancom.de
|ISIN:
|DE0005419105
|WKN:
|541910
|Indizes:
|SDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200T4AUN1BPBXAO14
|EQS News ID:
|2391884
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2391884 01.09.2026 CET/CEST
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