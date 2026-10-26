CANCOM Aktie
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
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26.10.2026 17:59:03
EQS-Adhoc: CANCOM SE veröffentlicht vorläufige Q3.26 Zahlen und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: CANCOM SE / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Quartal
CANCOM SE veröffentlicht vorläufige Q3.26 Zahlen und passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2026 an
München, 26. Oktober 2026 – Aufgrund weiter anhaltender Kaufzurückhaltung passt der Vorstand der CANCOM SE die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 an. Die entsprechenden Prognosen für die Profitabilitätskennzahlen EBITDA und EBITA werden dagegen bestätigt.
Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 entwickelte sich der Umsatz unter den Erwartungen des Vorstandes. Auf Grundlage der heute vorliegenden vorläufigen Zahlen liegt der Umsatz bei rund 412,0 Mio. € (Q3.25: 423,9 Mio. €). Das EBITDA erreicht voraussichtlich einen Wert von 24,1 Mio. € (Q3.25: 27,1 Mio. €) und das EBITA den Wert von ca. 10,8 Mio. € (Q3.25: 13,4 Mio. €).
Der strukturelle Digitalisierungsbedarf ist unverändert hoch. Längere Entscheidungszyklen und Projektverschiebungen, insbesondere im Bereich Workplace, wirken sich jedoch auf die Kundennachfrage aus. Vor diesem Hintergrund und auf Basis einer heute vorgenommenen Bewertung der voraussichtlichen Geschäftsentwicklung im verbleibenden Geschäftsjahr 2026 geht der Vorstand der CANCOM SE nunmehr von folgender Entwicklung aus:
Der vollständige Quartalsbericht der CANCOM Gruppe für die ersten neun Monate 2026 wird am 12. November 2026 auf der Internetseite www.cancom.de im Bereich Investoren veröffentlicht.
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Investor Relations
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CANCOM SE
|Erika-Mann-Straße 69
|80636 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49-(0)89/54054-0
|Fax:
|+49-(0)89/54054-5119
|E-Mail:
|info@cancom.de
|Internet:
|http://www.cancom.de
|ISIN:
|DE0005419105
|WKN:
|541910
|Indizes:
|SDAX,
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200T4AUN1BPBXAO14
|EQS News ID:
|2422500
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2422500 26.10.2026 CET/CEST
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