Cantourage Aktie
WKN DE: A3DSV0 / ISIN: DE000A3DSV01
|
10.09.2026 12:32:53
EQS-Adhoc: Cantourage Group SE: Vorzeitiges Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden
|
EQS-Ad-hoc: Cantourage Group SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Sonstiges
Der Vorstandsvorsitzende der Cantourage Group SE (ISIN: DE000A3DSV01), Herr Philip Schetter, hat dem Aufsichtsrat heute seinen Wunsch mitgeteilt, aus persönlichen Gründen vor dem planmäßigen Ende seiner gegenwärtigen Bestellung aus dem Vorstand der Gesellschaft auszuscheiden.
Der Aufsichtsrat hat dies zustimmend zur Kenntnis genommen und wird zeitnah in die strukturierte Suche eines Nachfolgers eintreten. Herr Schetter wird sein Amt als Vorstandsvorsitzender bis zur Bestellung eines Nachfolgers weiterhin voll ausüben und die Übergabe des Mandats an einen Nachfolger bestmöglich unterstützen. Aus Sicht des Aufsichtsrats bereitet der bevorstehende Wechsel an der Unternehmensspitze den Weg für einen geordneten Übergang in eine neue Phase der Unternehmensentwicklung.
Ende der Insiderinformation
10.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cantourage Group SE
|Feurigstraße 54
|10827 Berlin
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cantourage.com
|Internet:
|https://www.cantourage.com/
|ISIN:
|DE000A3DSV01
|WKN:
|A3DSV0
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912003NCTLO6YHA9V48
|EQS News ID:
|2397404
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2397404 10.09.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cantourage
Analysen zu Cantourage
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Cantourage
|5,46
|-4,88%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: Dow schließt leichter -- ATX beendet Handel wenig bewegt -- DAX schlussendlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt bewegte sich im Donnerstagshandel seitwärts, wohingegen der deutsche Leitindex im Minus tendierte. Die US-Börsen notierten in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.