EQS-Adhoc: Carl Zeiss Meditec AG: Q1 GJ 2025/26 Ergebnis deutlich unter Vorjahr - Prognose für GJ 2025/26 wird voraussichtlich nicht erreicht

Q1 GJ 2025/26 Ergebnis deutlich unter Vorjahr - Prognose für GJ 2025/26 wird voraussichtlich nicht erreicht

Jena, 22. Januar 2026



In den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres (GJ) 2025/26 bis zum 31. Dezember 2025 erzielte die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) einen vorläufigen Umsatz von 467 Mio. € (Vorjahr: 490 Mio. €). Der Umsatzrückgang ist im Wesentlichen auf negative Währungseffekte zurückzuführen. Das vorläufige operative Ergebnis (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Kaufpreisallokationen = EBITA) belief sich auf 8 Mio. € (Vorjahr: 35 Mio. €).



Mehrere Faktoren haben zur verhaltenen Geschäftsentwicklung der ersten drei Monate beigetragen: die außergewöhnlich starken Auslieferungen von Geräten im letzten Monat des GJ 2024/25, die zu einem schwächeren Start in das neue Geschäftsjahr beitrugen, erhebliche negative Währungseffekte, Umsatzverluste bei einer bifokalen Intraokularlinse (IOL) in China durch die Rücknahme aus dem volumenbasierten Tenderverfahren, wie bereits im Rahmen der Analystenkonferenz des GJ 2024/25 am 11. Dezember 2025 kommuniziert, ein zunehmend schwächeres Investitionsumfeld in der Region Americas aufgrund gestiegener geopolitischer Unsicherheiten sowie die Kalenderverschiebung der Wintersaison für refraktive Behandlungen in China rund um das chinesische Neujahrsfest. Darüber hinaus wird erwartet, dass das bevorstehende neue landesweite volumenbasierte Tenderverfahren für das IOL-Geschäft in China aufgrund verstärkten lokalen chinesischen Wettbewerbs zu erheblichem Preisdruck führen wird.



Angesichts der aktuell hohen Unsicherheiten im Zusammenhang mit geopolitischen Entwicklungen, Handelsbarrieren und regulatorischen Risiken kann die bisherige Prognose für das GJ 2025/26 voraussichtlich nicht erreicht werden und wird derzeit überprüft (bisherige Prognose: Umsatzanstieg auf rund 2,3 Mrd. € sowie eine EBITA-Marge (EBITA/Umsatz) von 12,5%). Derzeit stehen unter anderem die Ergebnisse der Neuzulassung einer bifokalen Intraokularlinse und des neuen landesweiten volumenbasierten Tenderverfahrens in China sowie der Wintersaison für refraktive Behandlungen noch aus. Die Unternehmensleitung wird schnellstmöglich, spätestens im Rahmen der 6-Monats-Ergebnisse am 12. Mai 2026 ein Update zu weiteren Reorganisations- und Kostensenkungsmaßnahmen sowie eine präzisierte Prognose für das GJ 2025/26 vorstellen.



Der Quartalsbericht für die ersten drei Monate des GJ 2025/26 wird am 12. Februar 2026 veröffentlicht. Ansprechpartner für Investoren und Presse Sebastian Frericks Head of Group Finance & Investor Relations Carl Zeiss Meditec AG Tel.: +49 3641 220-116 E-Mail: investors.med@zeiss.com



