Compleo Charging Solutions Aktie
WKN DE: A2QDNX / ISIN: DE000A2QDNX9
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09.06.2026 21:40:13
EQS-Adhoc: CCS Abwicklungs AG: Antragstellung auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)
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EQS-Ad-hoc: CCS Abwicklungs AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Der Vorstand der CCS Abwicklungs AG hat heute beschlossen, aufgrund des seit dem 1. April 2023 eröffneten und noch immer fortdauernden Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt nach § 39 Abs. 2 Nr. 4 BörsG bei der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen. Der Vorstand geht davon aus, dass die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse über den Antrag kurzfristig positiv entscheiden wird.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CCS Abwicklungs AG
|Ezzestraße 8
|44379 Dortmund
|Deutschland
|Internet:
|https://www.ccs-abwicklung.de
|ISIN:
|DE000A2QDNX9
|WKN:
|A2QDNX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2342706
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2342706 09.06.2026 CET/CEST
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