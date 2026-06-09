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09.06.2026 21:40:13

EQS-Adhoc: CCS Abwicklungs AG: Antragstellung auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)

EQS-Ad-hoc: CCS Abwicklungs AG / Schlagwort(e): Sonstiges
CCS Abwicklungs AG: Antragstellung auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt („Delisting“)

09.06.2026 / 21:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der CCS Abwicklungs AG hat heute beschlossen, aufgrund des seit dem 1. April 2023 eröffneten und noch immer fortdauernden Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel im regulierten Markt nach § 39 Abs. 2 Nr. 4 BörsG bei der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen. Der Vorstand geht davon aus, dass die Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse über den Antrag kurzfristig positiv entscheiden wird.



Ende der Insiderinformation

09.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CCS Abwicklungs AG
Ezzestraße 8
44379 Dortmund
Deutschland
Internet: https://www.ccs-abwicklung.de
ISIN: DE000A2QDNX9
WKN: A2QDNX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2342706

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2342706  09.06.2026 CET/CEST

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