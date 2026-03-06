Ceconomy St. Aktie
WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503
|
06.03.2026 08:06:13
EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Ausscheiden des Vorstandsvorsitzenden Dr. Kai-Ulrich Deissner im Laufe des Jahres 2026
|
EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Düsseldorf, 6. März 2026 – Der Vorstandsvorsitzende der CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, Frankfurter Wertpapierbörse: CEC, "Gesellschaft"), Dr. Kai-Ulrich Deissner, hat den Aufsichtsratsvorsitzenden der Gesellschaft, Herrn Christoph Vilanek, auch in dessen Funktion als Vorsitzender des Aufsichtsratspräsidiums, darüber informiert, dass er aus persönlichen Gründen aus seinem Amt als Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft im Laufe des Jahres 2026 ausscheiden möchte.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird sich am 12. März 2026 mit dem Gesuch von Dr. Deissner und der Nachbesetzung des Amtes des Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft befassen.
Ende der Insiderinformation
06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CECONOMY AG
|Kaistr. 3
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)211 5408-7222
|Fax:
|+49 (0)211 5408-7005
|E-Mail:
|fabienne.caron@ceconomy.de
|Internet:
|www.ceconomy.de
|ISIN:
|DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
|WKN:
|725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2286856
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2286856 06.03.2026 CET/CEST
