EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Information zum laufenden öffentlichen Übernahmeangebot – Eintritt aller Vollzugsbedingungen

EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot

CECONOMY AG: Information zum laufenden öffentlichen Übernahmeangebot – Eintritt aller Vollzugsbedingungen



03.11.2026 / 11:30 CET/CEST

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Düsseldorf, 3. November 2026 – CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503; WKN: 725750) ("CECONOMY") gibt ein Update zum öffentlichen Übernahmeangebot durch JD.com für sämtliche auf den Inhaber lautenden Stammaktien von CECONOMY nach den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes bekannt.



CECONOMY wurde von JD.com darüber informiert, dass JD.com heute die Freigabe durch die EU-Kommission gemäß der europäischen Verordnung über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen erhalten hat. Damit sind nunmehr alle Vollzugsbedingungen für das laufende öffentliche Übernahmeangebot eingetreten.

Mitteilende Person:

Fabienne Caron

VP Investor Relations, CECONOMY AG

+49 (0)211 5408-7222

fabienne.caron@ceconomy.de







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