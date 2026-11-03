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03.11.2026 11:30:33

EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Information zum laufenden öffentlichen Übernahmeangebot – Eintritt aller Vollzugsbedingungen

EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
CECONOMY AG: Information zum laufenden öffentlichen Übernahmeangebot – Eintritt aller Vollzugsbedingungen

03.11.2026 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 3. November 2026 – CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503; WKN: 725750) ("CECONOMY") gibt ein Update zum öffentlichen Übernahmeangebot durch JD.com für sämtliche auf den Inhaber lautenden Stammaktien von CECONOMY nach den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes bekannt.

CECONOMY wurde von JD.com darüber informiert, dass JD.com heute die Freigabe durch die EU-Kommission gemäß der europäischen Verordnung über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen erhalten hat. Damit sind nunmehr alle Vollzugsbedingungen für das laufende öffentliche Übernahmeangebot eingetreten.
Mitteilende Person:
Fabienne Caron
VP Investor Relations, CECONOMY AG
+49 (0)211 5408-7222
fabienne.caron@ceconomy.de

 


Ende der Insiderinformation

03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CECONOMY AG
Kaistr. 3
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 5408-7222
Fax: +49 (0)211 5408-7005
E-Mail: fabienne.caron@ceconomy.de
Internet: www.ceconomy.de
ISIN: DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
WKN: 725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299001X9L42HXEBCZ51
EQS News ID: 2427454

 
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2427454  03.11.2026 CET/CEST

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