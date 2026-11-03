Ceconomy St. Aktie
WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503
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03.11.2026 11:30:33
EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Information zum laufenden öffentlichen Übernahmeangebot – Eintritt aller Vollzugsbedingungen
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EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
Düsseldorf, 3. November 2026 – CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503; WKN: 725750) ("CECONOMY") gibt ein Update zum öffentlichen Übernahmeangebot durch JD.com für sämtliche auf den Inhaber lautenden Stammaktien von CECONOMY nach den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes bekannt.
CECONOMY wurde von JD.com darüber informiert, dass JD.com heute die Freigabe durch die EU-Kommission gemäß der europäischen Verordnung über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen erhalten hat. Damit sind nunmehr alle Vollzugsbedingungen für das laufende öffentliche Übernahmeangebot eingetreten.
Mitteilende Person:
Fabienne Caron
VP Investor Relations, CECONOMY AG
+49 (0)211 5408-7222
fabienne.caron@ceconomy.de
Ende der Insiderinformation
03.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CECONOMY AG
|Kaistr. 3
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)211 5408-7222
|Fax:
|+49 (0)211 5408-7005
|E-Mail:
|fabienne.caron@ceconomy.de
|Internet:
|www.ceconomy.de
|ISIN:
|DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
|WKN:
|725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299001X9L42HXEBCZ51
|EQS News ID:
|2427454
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2427454 03.11.2026 CET/CEST
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