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WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503

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27.03.2026 20:08:14

EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Information zum laufenden öffentlichen Übernahmeverfahren – Unsicherheit über investitionskontroll-rechtliche Freigabe in Österreich

EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot
CECONOMY AG: Information zum laufenden öffentlichen Übernahmeverfahren – Unsicherheit über investitionskontroll-rechtliche Freigabe in Österreich

27.03.2026 / 20:08 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 27.03.2026 - CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503/DE000A40ZVV0) ("CECONOMY") bestätigt Gerüchte hinsichtlich bestehender Unsicherheit in Bezug auf den zeitnahen Erhalt der investitionskontrollrechtlichen Freigabe in Österreich.
CECONOMY und JD.com haben am 30. Juli 2025 eine Investitionsvereinbarung im Hinblick auf die mögliche Übernahme von CECONOMY durch JD.com abgeschlossen. Am 1. September 2025 hat JD.com die Angebotsunterlage veröffentlicht, auf deren Grundlage JD.com den CECONOMY-Aktionären ein Übernahmeangebot für sämtliche auf den Inhaber lautende Stammaktien von CECONOMY nach den Vorschriften des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes unterbreitet hat ("Transaktion").
Die nach der Angebotsunterlage erforderlichen kartellrechtlichen Freigaben in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Polen, Spanien und der Türkei sowie die investitionskontrollrechtlichen Freigaben in Italien und Frankreich wurden bereits erteilt. Im Hinblick auf die ferner erforderlichen investitionskontrollrechtlichen Freigaben in Deutschland und Spanien geht CECONOMY von einer zeitnahen Erteilung aus. Hinsichtlich der investitionskontrollrechtlichen Freigabe in Österreich ist derzeit jedoch ungewiss, ob bzw. wann die Freigabe erteilt wird.
CECONOMY und JD.com stehen weiterhin in engem Austausch mit dem österreichischen Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus, um die Voraussetzungen für den Erhalt der Freigabe zu erfüllen und den erfolgreichen Vollzug der Transaktion zu ermöglichen.
 


Ende der Insiderinformation

27.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CECONOMY AG
Kaistr. 3
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 5408-7222
Fax: +49 (0)211 5408-7005
E-Mail: fabienne.caron@ceconomy.de
Internet: www.ceconomy.de
ISIN: DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
WKN: 725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2299650

 
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2299650  27.03.2026 CET/CEST

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