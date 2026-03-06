Ceconomy St. Aktie
WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503
|
06.03.2026 10:00:24
EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Remko Rijnders to be proposed for appointment as Chief Executive Officer
|
EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
Düsseldorf, 6 March 2026 – Against the backdrop of circulating market rumors, CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, Frankfurt Stock Exchange: CEC, "Company") confirms that the Presidential Committee of the Company's Supervisory Board intends to propose the Company's current Chief Financial Officer, Mr. Remko Rijnders, as future Chief Executive Officer of the Company, succeeding Dr. Kai-Ulrich Deissner.
Dr Deissner will continue to fully exercise his office as Chief Executive Officer until the succession takes effect and will ensure an orderly transition.
End of Inside Information
06-March-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|CECONOMY AG
|Kaistr. 3
|40221 Düsseldorf
|Germany
|Phone:
|+49 (0)211 5408-7222
|Fax:
|+49 (0)211 5408-7005
|E-mail:
|fabienne.caron@ceconomy.de
|Internet:
|www.ceconomy.de
|ISIN:
|DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
|WKN:
|725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
|Listed:
|Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2287114
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2287114 06-March-2026 CET/CEST
Aktien in diesem Artikel
|Ceconomy St.
|4,32
|-1,60%
