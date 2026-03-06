Ceconomy St. Aktie

06.03.2026 10:00:24

EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Remko Rijnders to be proposed for appointment as Chief Executive Officer

EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board
CECONOMY AG: Remko Rijnders to be proposed for appointment as Chief Executive Officer

06-March-2026 / 10:00 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Düsseldorf, 6 March 2026 – Against the backdrop of circulating market rumors, CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, Frankfurt Stock Exchange: CEC, "Company") confirms that the Presidential Committee of the Company's Supervisory Board intends to propose the Company's current Chief Financial Officer, Mr. Remko Rijnders, as future Chief Executive Officer of the Company, succeeding Dr. Kai-Ulrich Deissner.

Dr Deissner will continue to fully exercise his office as Chief Executive Officer until the succession takes effect and will ensure an orderly transition.


End of Inside Information

06-March-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: CECONOMY AG
Kaistr. 3
40221 Düsseldorf
Germany
Phone: +49 (0)211 5408-7222
Fax: +49 (0)211 5408-7005
E-mail: fabienne.caron@ceconomy.de
Internet: www.ceconomy.de
ISIN: DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
WKN: 725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
Listed: Regulated Market in Dusseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2287114

 
End of Announcement EQS News Service

2287114  06-March-2026 CET/CEST

04.09.25 Ceconomy St. Sell Warburg Research
12.08.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
31.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
17.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
16.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
