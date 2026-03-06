EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Remko Rijnders to be proposed for appointment as Chief Executive Officer

EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Key word(s): Personnel decisions / Executive Board

CECONOMY AG: Remko Rijnders to be proposed for appointment as Chief Executive Officer



06-March-2026

Düsseldorf, 6 March 2026 – Against the backdrop of circulating market rumors, CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, Frankfurt Stock Exchange: CEC, "Company") confirms that the Presidential Committee of the Company's Supervisory Board intends to propose the Company's current Chief Financial Officer, Mr. Remko Rijnders, as future Chief Executive Officer of the Company, succeeding Dr. Kai-Ulrich Deissner.



Dr Deissner will continue to fully exercise his office as Chief Executive Officer until the succession takes effect and will ensure an orderly transition.

