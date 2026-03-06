Ceconomy St. Aktie
WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503
|
06.03.2026 10:00:24
EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Remko Rijnders vor Bestellung zum Vorstandsvorsitzenden
|
EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Düsseldorf, 6. März 2026 – Vor dem Hintergrund kursierender Gerüchte bestätigt die CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503, Frankfurter Wertpapierbörse: CEC, "Gesellschaft"), dass das Präsidium des Aufsichtsrats der Gesellschaft beabsichtigt, den bisherigen Finanzvorstand der Gesellschaft, Herrn Remko Rijnders, als Nachfolger von Herrn Dr. Deissner und künftigen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft vorzuschlagen.
Herr Dr. Deissner wird sein Amt als Vorstandsvorsitzender bis zum Wirksamwerden der Nachfolgeregelung weiterhin vollumfänglich ausüben und einen geordneten Übergang sicherstellen.
Ende der Insiderinformation
06.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CECONOMY AG
|Kaistr. 3
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)211 5408-7222
|Fax:
|+49 (0)211 5408-7005
|E-Mail:
|fabienne.caron@ceconomy.de
|Internet:
|www.ceconomy.de
|ISIN:
|DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
|WKN:
|725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2287114
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2287114 06.03.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceconomy St.
Analysen zu Ceconomy St.
|04.09.25
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|12.08.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|17.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|16.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|04.09.25
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|12.08.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|17.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|16.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|12.08.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|17.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|16.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|15.05.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|04.09.25
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|27.08.24
|Ceconomy St. Underweight
|Barclays Capital
|20.05.24
|Ceconomy St. Underweight
|Barclays Capital
|15.05.24
|Ceconomy St. Reduce
|Baader Bank
|13.05.24
|Ceconomy St. Reduce
|Baader Bank
|18.12.24
|Ceconomy St. Hold
|Warburg Research
|29.10.24
|Ceconomy St. Hold
|Warburg Research
|14.08.24
|Ceconomy St. Hold
|Warburg Research
|09.07.24
|Ceconomy St. Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ceconomy St.
|4,32
|-1,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.