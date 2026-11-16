Ceconomy St. Aktie
WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503
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16.11.2026 16:24:03
EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Verbesserung des S&P Ratings
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EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Düsseldorf, 16.11.2026 – CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503; WKN: 725750) ("CECONOMY") wurde darüber informiert, dass S&P Ratings entschieden hat, das langfristige Kreditrating von CECONOMY sowie dessen Emissionsratings für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten von BB (unter positiver Beobachtung) auf BBB (stabiler Ausblick) zu verbessern.
Mitteilende Person:
Lisa Kopp
Head of Legal Corporate, M&A, Finance
+49 (0)841 6341278
lisa.kopp@mediamarktsaturn.com
Ende der Insiderinformation
16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CECONOMY AG
|Kaistr. 3
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)211 5408-7222
|Fax:
|+49 (0)211 5408-7005
|E-Mail:
|fabienne.caron@ceconomy.de
|Internet:
|www.ceconomy.de
|ISIN:
|DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
|WKN:
|725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299001X9L42HXEBCZ51
|EQS News ID:
|2436028
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2436028 16.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Ceconomy St.
Analysen zu Ceconomy St.
|04.09.25
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|12.08.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|17.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|16.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|04.09.25
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|12.08.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|17.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|16.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|12.08.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|17.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|16.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|15.05.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|04.09.25
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|18.12.24
|Ceconomy St. Hold
|Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel
|Ceconomy St.
|4,60
|0,99%
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