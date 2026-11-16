Ceconomy St. Aktie

Ceconomy St. ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
16.11.2026 16:24:03

EQS-Adhoc: CECONOMY AG: Verbesserung des S&P Ratings

EQS-Ad-hoc: CECONOMY AG / Schlagwort(e): Sonstiges
CECONOMY AG: Verbesserung des S&P Ratings

16.11.2026 / 16:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Düsseldorf, 16.11.2026 – CECONOMY AG (ISIN: DE0007257503; WKN: 725750) ("CECONOMY") wurde darüber informiert, dass S&P Ratings entschieden hat, das langfristige Kreditrating von CECONOMY sowie dessen Emissionsratings für vorrangige unbesicherte Verbindlichkeiten von BB (unter positiver Beobachtung) auf BBB (stabiler Ausblick) zu verbessern.
Mitteilende Person:
Lisa Kopp
Head of Legal Corporate, M&A, Finance
+49 (0)841 6341278
lisa.kopp@mediamarktsaturn.com


Ende der Insiderinformation

16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CECONOMY AG
Kaistr. 3
40221 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 5408-7222
Fax: +49 (0)211 5408-7005
E-Mail: fabienne.caron@ceconomy.de
Internet: www.ceconomy.de
ISIN: DE0007257503, DE0007257537, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
WKN: 725750, 725753, Weitere: www.ceconomy.de/de/investor-relations/
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 5299001X9L42HXEBCZ51
EQS News ID: 2436028

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2436028  16.11.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ceconomy St.

mehr Nachrichten

Analysen zu Ceconomy St.

mehr Analysen
04.09.25 Ceconomy St. Sell Warburg Research
12.08.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
31.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
17.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
16.07.25 Ceconomy St. Add Baader Bank
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ceconomy St. 4,60 0,99% Ceconomy St.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 46: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46
14.11.26 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fallen zurück -- Wall Street im Minus -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag ab. Der deutsche Aktienmarkt fällt ebenso zurück. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen