EQS-Adhoc: CENIT AG beschließt Aufstockung der Beteiligung an der ISR Information Products AG von 74,9% auf 100%; Finanzierung der Anteilsaufstockung im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung

EQS-Ad-hoc: CENIT AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung/Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen

CENIT AG beschließt Aufstockung der Beteiligung an der ISR Information Products AG von 74,9% auf 100%; Finanzierung der Anteilsaufstockung im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung



07.07.2026 / 09:02 CET/CEST

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CENIT AG beschließt Aufstockung der Beteiligung an der ISR Information Products AG von 74,9% auf 100%; Finanzierung der Anteilsaufstockung im Wege einer Bezugsrechtskapitalerhöhung mit einem Emissionsvolumen in Höhe von knapp EUR 10,9 Mio.; Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE sichert Kapitalerhöhung ab

Stuttgart, 7. Juli 2026 – Der Vorstand der CENIT AG, Stuttgart, (ISIN DE0005407100) („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die bestehende Beteiligung der Gesellschaft an der ISR Information Products AG, Braunschweig, in Höhe von 74,9% auf 100% aufzustocken und hiernach künftig alleiniger Aktionär der ISR Information Products AG zu sein. Der Kaufpreis für die Anteilsaufstockung basiert auf entsprechenden Vereinbarungen, die die CENIT AG mit den beiden Minderheitsaktionären der ISR Information Products AG im Zuge des Erwerbs der Beteiligung in 2022 vereinbart hatte, und bewegt sich im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Die ISR Information Products AG agiert als IT-Berater für Data & Analytics und KI-basierte Dokumentenlogistik und ist auf das Datenmanagement und die Automatisierung von Prozessen fokussiert.

Zur Finanzierung der Anteilsaufstockung hat der Vorstand der Gesellschaft heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats des Weiteren beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2024 gegen Bareinlagen von derzeit EUR 8.367.758,00 um EUR 1.673.551,00 auf EUR 10.041.309,00 durch Ausgabe von 1.673.551 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 voll gewinnberechtigt und sollen den bestehenden Aktionären der Gesellschaft im Wege des mittelbaren Bezugsrechts angeboten werden. Das Bezugsverhältnis beträgt 5:1, d.h. fünf bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie. Das Bezugsrecht für Spitzenbeträge ist ausgeschlossen. Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 6,50.

Das öffentliche Angebot erfolgt vorbehaltlich der Gestattung des Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Dieses wird unverzüglich nach der Gestattung auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht werden. Die Durchführung der Kapitalerhöhung mit einer Bezugsfrist von voraussichtlich zwei Wochen ist im unmittelbaren Anschluss an die Gestattung des Wertpapier-Informationsblattes geplant.

Die Hauptaktionärin PRIMEPULSE SE, die nach Kenntnis der Gesellschaft knapp 30% der Aktien an der CENIT AG hält, hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, ihre Bezugsrechte im Rahmen des Bezugsangebots vollständig auszuüben und darüber hinaus sämtliche von den Aktionären nicht bezogene neue Aktien zu zeichnen. Die Kapitalerhöhung wird daher in vollständiger Höhe durchgeführt werden.

Der Gesellschaft fließt durch die Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von knapp EUR 10,9 Mio. zu.

Weitere Einzelheiten der Bezugsrechtskapitalerhöhung werden im Bezugsangebot enthalten sein, das im unmittelbaren Anschluss an die Gestattung des Wertpapier-Informationsblattes im Bundesanzeiger veröffentlicht wird.

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Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der CENIT AG dar. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in Deutschland wird ausschließlich auf der Grundlage eines noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu gestattenden Wertpapier-Informationsblattes erfolgen. Eine Anlageentscheidung über die Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapier-Informationsblattes (einschließlich etwaiger Aktualisierungen hierzu) getroffen werden. Das Wertpapier-Informationsblatt wird unverzüglich nach Gestattung durch die BaFin veröffentlicht und auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.cenit.com/de/insights/investor-relations) kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblattes durch die BaFin ist nicht als Befürwortung oder Empfehlung der Wertpapiere der Gesellschaft zu verstehen.

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