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26.03.2026 15:01:44

EQS-Adhoc: CENIT AG beschließt Wechsel vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse

EQS-Ad-hoc: CENIT AG / Schlagwort(e): Sonstiges
CENIT AG beschließt Wechsel vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Börsensegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse

26.03.2026 / 15:01 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stuttgart, 26.03.2026 - Der Vorstand der CENIT AG (ISIN DE0005407100) hat heute beschlossen, den Wechsel der Börsennotierung der Aktien der Gesellschaft vom regulierten Markt (Prime Standard) in das Freiverkehrssegment Scale an der Frankfurter Wertpapierbörse vorzubereiten und die hierfür erforderlichen Anträge zu stellen.

Mit dem Segmentwechsel verfolgt die Gesellschaft das Ziel, den mit der Notierung im regulierten Markt verbundenen regulatorischen und administrativen Aufwand zu reduzieren und ihre Kapitalmarktpräsenz zugleich weiterhin an der Frankfurter Wertpapierbörse aufrechtzuerhalten. Scale ist ein Segment des Freiverkehrs (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse, speziell für Wachstumsunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Der Vorstand beabsichtigt, bei der Frankfurter Wertpapierbörse den Widerruf der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum regulierten Markt zu beantragen und parallel dazu die Einbeziehung der Aktien in das Segment Scale zu veranlassen, vorbehaltlich der Erfüllung sämtlicher hierfür maßgeblichen Voraussetzungen. Unter Vorbehalt der Erfüllung dieser Voraussetzungen geht die Gesellschaft davon aus, im Laufe des 2. Quartals des laufenden Geschäftsjahres diesen Wechsel vollziehen zu können.

Dieser Wechsel aus dem regulierten Markt in das Scale-Segment an der Frankfurter Wertpapierbörse ist auf Grundlage der gesetzlichen Neuerungen durch das Standortförderungsgesetz, das in weiten Teilen am 10. Februar 2026 in Kraft getreten ist, ohne Durchführung eines flankierenden Delisting-Erwerbsangebots zulässig.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über den weiteren Verlauf des Verfahrens entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren.

 

Kontakt:
CENIT AG
Investor Relations
Tanja Marinovic
Industriestraße 52-54
D-70565 Stuttgart
Telefon: +49 (0) 711 - 78 25 3320
E-Mail: t.marinovic@cenit.com


Ende der Insiderinformation

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CENIT AG
Industriestraße 52 - 54
70565 Stuttgart
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 78 25 - 30
Fax: +49 (0)711 78 25 - 4000
E-Mail: aktie@cenit.de
Internet: www.cenit.com
ISIN: DE0005407100
WKN: 540710
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2298608

 
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2298608  26.03.2026 CET/CEST

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