centrotherm international Aktie
WKN DE: A1TNMM / ISIN: DE000A1TNMM9
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10.08.2026 16:10:34
EQS-Adhoc: centrotherm international AG hebt Prognose zum Auftragseingang für das Geschäftsjahr 2026 an
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EQS-Ad-hoc: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17
centrotherm international AG hebt Prognose zum Auftragseingang für das
Blaubeuren, 10. August 2026 – Der Vorstand der centrotherm international AG, Blaubeuren, (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7) hebt nach seinem heute aktualisierten Forecast zum Auftragseingang die Prognose für das laufende Geschäftsjahr an und rechnet nunmehr mit einem Konzernauftragseingang von 110 bis 160 Mio. EUR. Ein wesentlicher Grund für die Anpassung der Prognose liegt im höher als erwarteten Auftragseingang im Bereich Photovoltaik aus dem indischen Markt, in dem sich centrotherm trotz des hohen Wettbewerbsdrucks zuletzt besser als erwartet durchsetzen konnte. Die im Rahmen des Geschäftberichts 2025 veröffentlichte Prognose zum Auftragseingang im Konzern lag bei 40 bis 100 Mio. EUR.
Die Prognose zur Gesamtleistung sowie dem EBITDA des Konzerns bleibt unberührt.
Mitteilende Person:
Nathalie Albrecht
Zusatzinformationen:
centrotherm international AG
ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien) und DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)
<Ende der Ad-hoc-Mitteilung>
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|centrotherm international AG
|Württemberger Str. 31
|89143 Blaubeuren
|Deutschland
|Telefon:
|+49 7344 918-0
|Fax:
|+49 7344 918-8388
|E-Mail:
|info@centrotherm.de
|Internet:
|www.centrotherm.de
|ISIN:
|DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7
|WKN:
|A1TNMM, A1TNMN
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200QIQZHKC21YOS54
|EQS News ID:
|2380154
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2380154 10.08.2026 CET/CEST
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