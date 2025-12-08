Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

centrotherm international Aktie

centrotherm international für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1TNMM / ISIN: DE000A1TNMM9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.12.2025 10:36:33

EQS-Adhoc: centrotherm international AG informiert über eine mögliche Veröffentlichung von Daten nach einem unautorisierten Zugriff auf IT-Systeme

EQS-Ad-hoc: centrotherm international AG / Schlagwort(e): Sonstiges
centrotherm international AG informiert über eine mögliche Veröffentlichung von Daten nach einem unautorisierten Zugriff auf IT-Systeme

08.12.2025 / 10:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

centrotherm international AG informiert über eine mögliche Veröffentlichung von Daten nach einem unautorisierten Zugriff auf IT-Systeme

Blaubeuren, 08. Dezember 2025 - centrotherm international AG (ISIN: DE000A1TNMM9 und DE000A1TNMN7) kann nicht ausschließen, dass möglicherweise Daten veröffentlicht werden, die im Zuge eines unautorisierten Zugriffs auf einzelne Bereiche der im Rechenzentrum in Blaubeuren von centrotherm betriebenen Systeme Ende November 2025 entwendet wurden. Sollte es zu einer Veröffentlichung von Daten kommen, wird centrotherm mit externen Cybersicherheitsspezialisten prüfen, ob und in welcher Form sich darunter personenbezogene oder meldepflichtige Daten gemäß Artikel 34 DSGVO befinden.

Mitteilende Person:
Nathalie Albrecht
Manager Public & Investor Relations
Tel: +49 7344 918-6304
E-Mail: investor@centrotherm.de

Zusatzinformationen:
centrotherm international AG
Württemberger Str. 31
89143 Blaubeuren
Deutschland
Internet: www.centrotherm.de
ISIN: DE000A1TNMM9 (Inhaberaktien) und DE000A1TNMN7 (nicht notierte Aktien aus Sachkapitalerhöhung)
Einbeziehung: Freiverkehr (Basic Board), Frankfurter Wertpapierbörse
Firmensitz: Deutschland
 


Ende der Insiderinformation

08.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: centrotherm international AG
Württemberger Str. 31
89143 Blaubeuren
Deutschland
Telefon: +49 7344 918-0
Fax: +49 7344 918-8388
E-Mail: info@centrotherm.de
Internet: www.centrotherm.de
ISIN: DE000A1TNMM9, DE000A1TNMN7
WKN: A1TNMM, A1TNMN
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2241718

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2241718  08.12.2025 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu centrotherm international AGmehr Nachrichten

Analysen zu centrotherm international AGmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

centrotherm international AG 8,25 0,61% centrotherm international AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:52 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
11:42 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX stabil -- DAX freundlich -- Asiens Börsen am Montag schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag seitwärts, während der deutsche Leitindex leicht zulegt. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen