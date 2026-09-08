CHAPTERS Group Aktie

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WKN: 661830 / ISIN: DE0006618309

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08.09.2026 10:58:13

EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG hebt den Ausblick für das organische Wachstum 2026

EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Prognose / Sonstige
CHAPTERS Group AG: CHAPTERS Group AG hebt den Ausblick für das organische Wachstum 2026

08.09.2026 / 10:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Der Vorstand der CHAPTERS Group AG hat heute beschlossen, den Ausblick für das organische Wachstum des adjustierten operativen EBITDA für das Geschäftsjahr 2026 erneut anzuheben.

Die CHAPTERS Group AG erwartet für 2026 nunmehr ein organisches Wachstumi des adjustierten operativen EBITDA 36-39%, gegenüber dem bisherigen Ausblick von über 22%.

Darüber hinaus erwartet CHAPTERS nunmehr ein organisches Wachstum der Gesamtleistung von 11-14% (bisheriger Ausblick: hoher einstelliger Bereich) sowie ein organisches Wachstum der wiederkehrenden Umsätze von 11-14% (bisheriger Ausblick: hoher einstelliger Bereich oder darüber).

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i CHAPTERS definiert organisches Wachstum als Ganzjahresergebnisse für ein Geschäftsjahr auf der Grundlage der jeweiligen Gruppenstruktur zum 30. Juni dieses Geschäftsjahres – im Vergleich zu den Ganzjahresergebnissen derselben Gruppe für das vorangegangene Geschäftsjahr: Für das organische Wachstum im Jahr 2026 werden die erwarteten Ganzjahresergebnisse für 2026 auf der Grundlage der Gruppenstruktur zum 30. Juni 2026 mit den Ganzjahresergebnissen für 2025 für diese Gruppenstruktur verglichen.



Ende der Insiderinformation

08.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail: ir@chaptersgroup.com
Internet: www.chaptersgroup.com
ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0
WKN: 661830, A254TL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912001BNTWG0PIZYX13
EQS News ID: 2395760

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2395760  08.09.2026 CET/CEST

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