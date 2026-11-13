CHAPTERS Group Aktie
WKN: 661830 / ISIN: DE0006618309
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13.11.2026 19:08:43
EQS-Adhoc: CHAPTERS Group AG: Privatplatzierung der am 13.11.2026 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital erfolgreich abgeschlossen
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EQS-Ad-hoc: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Die Privatplatzierung der am 13.11.2026 beschlossenen Kapitalerhöhung unter Bezugsrechtsausschluss durch die Ausgabe neuer Aktien wurde am heutigen Tage erfolgreich im Umfang von 1.590.908 neuen Aktien abgeschlossen. Der Platzierungspreis betrug EUR 44,00 je neuer Aktie, wodurch der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung EUR 70 Mio. beträgt.
Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital von bisher EUR 25.364.090,00 auf EUR 26.954.998,00.
Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
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|Telefon:
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|E-Mail:
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|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|ISIN:
|DE0006618309, DE000A254TL0
|WKN:
|661830, A254TL
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912001BNTWG0PIZYX13
|EQS News ID:
|2434806
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2434806 13.11.2026 CET/CEST
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