Cherry Aktie

Cherry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41YFJ / ISIN: DE000A41YFJ9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 16:06:43

EQS-Adhoc: Cherry SE: Abweichung von Umsatz und bereinigtem EBITDA gegenüber Vorjahr nach neun Monaten 2026; Sicherung zusätzlicher finanzieller Unterstützung durch Mehrheitsaktionär

EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Cherry SE: Abweichung von Umsatz und bereinigtem EBITDA gegenüber Vorjahr nach neun Monaten 2026; Sicherung zusätzlicher finanzieller Unterstützung durch Mehrheitsaktionär

19.10.2026 / 16:06 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Cherry SE: Abweichung von Umsatz und bereinigtem EBITDA gegenüber Vorjahr nach neun Monaten 2026; Sicherung zusätzlicher finanzieller Unterstützung durch Mehrheitsaktionär

München, 19.10.2026 – Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Zahlen geht der Vorstand der Cherry SE für die ersten neun Monate 2026 von einem bereinigten Konzern-EBITDA von -6,9 Mio. Euro aus (9M 2025: -11,9 Mio. Euro ohne Berücksichtigung der Erlöse in Höhe von 7 Mio. Euro aus dem Verkauf des Geschäfts mit Hygiene-Peripheriegeräten („Active Key“), die im Neunmonatsbericht 2025 mit ausgewiesen wurden.

Die Verbesserung des bereinigten EBITDA auf Konzernebene ist im Wesentlichen auf den Anstieg der Bruttomarge um 7,4 Prozentpunkte sowie die Reduzierung der Kostenbasis zurückzuführen, in der sich die ersten Erfolge des Projekts Blossom widerspiegeln.

Der Konzernumsatz nach neun Monaten wird bei 58,9 Mio. Euro erwartet (9M 2025: 70,7 Mio. Euro. Der Umsatzrückgang betrifft das Segment Peripherals und steht im Zusammenhang mit gezielten Maßnahmen zum Abbau der Lagerbestände im Vertriebskanal.

Alle vorstehend genannten Zahlen enthalten noch das Segment Digital Health, das im laufenden M&A-Prozess veräußert werden soll (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 19. November 2025), und das deshalb als „Discontinued Operations“ klassifiziert wird.

Aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Prüfung des Konzern- und Jahresabschlusses 2025 kann die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate 2026 nicht wie ursprünglich angekündigt am 18. November 2026 veröffentlicht werden. Der neue Veröffentlichungstermin wird unverzüglich bekannt gegeben, sobald er feststeht.

Zudem hat die Cherry SE heute eine Vereinbarung mit der Cherry TopCo S.à r.l., einer indirekten Tochtergesellschaft von Argand Partners, LP („Argand“), über die Zusicherung der Bereitstellung von Liquidität im Umfang von insgesamt bis zu 5 Mio. Euro geschlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2026. Als Großaktionär ist Argand ein der Gesellschaft im Sinne des § 111a AktG nahestehendes Unternehmen. Die am 20. Mai 2026 mitgeteilte Zusicherung von Argand zur Bereitstellung von Liquidität wurde im Rahmen der letzten Kapitalerhöhung (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 12. Juni 2026) umgesetzt.
 

Die Definition der bereinigten EBITDA-Marge findet sich auf Seite 27 des Geschäftsberichts 2024 der Cherry SE, der unter https://ir.cherry.de/de/ abrufbar ist.

Mitteilende Person: Rogier Volmer, Vorstandsvorsitzender

 



Ende der Insiderinformation

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
Telefon: +4996432061848
ISIN: DE000A41YFJ9
WKN: A41YFJ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 984500DF98AA2E011444
EQS News ID: 2418218

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2418218  19.10.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cherry SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

mehr Nachrichten

Analysen zu Cherry SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cherry SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung 1,01 -3,83% Cherry SE Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen