CHERRY Aktie

CHERRY für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CRRN / ISIN: DE000A3CRRN9

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.05.2026 09:20:33

EQS-Adhoc: Cherry SE: Argand verpflichtet sich zur Bereitstellung von Liquidität in Höhe von bis zu 5,6 Mio. Euro

EQS-Ad-hoc: CHERRY SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Cherry SE: Argand verpflichtet sich zur Bereitstellung von Liquidität in Höhe von bis zu 5,6 Mio. Euro

20.05.2026 / 09:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 20. Mai 2026 – Heute hat die Cherry SE, München, („Gesellschaft“) eine Vereinbarung mit der Cherry TopCo S.à r.l., einer indirekten Tochtergesellschaft von Argand Partners, LP („Argand“), über die Zusicherung der Bereitstellung von Liquidität im Umfang von insgesamt bis zu 5,6 Mio. Euro geschlossen. Die Vereinbarung hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2027. Als Großaktionär ist Argand ein der Gesellschaft im Sinne des § 111a AktG nahestehendes Unternehmen.

Mitteilende Person: Rogier Volmer, Vorstandsvorsitzender



Ende der Insiderinformation

20.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
Telefon: +4996432061848
ISIN: DE000A3CRRN9
WKN: A3CRRN
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2329264

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2329264  20.05.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CHERRY

mehr Nachrichten