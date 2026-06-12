EQS-Adhoc: Cherry SE beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht

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Cherry SE beschließt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht



12.06.2026 / 16:11 CET/CEST

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München, 12. Juni 2026 – Der Vorstand der Cherry SE ("Cherry" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A3CRRN9) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, nach der auf der Hauptversammlung vom 22. Mai 2026 beschlossenen Kapitalherabsetzung von EUR 24.300.000,00 um EUR 18.225.000,00 auf EUR 6.075.000,00, nun eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht durchzuführen.

Das Grundkapital soll unter Ausnutzung des von der Hauptversammlung am 22. Juli 2025 geschaffenen genehmigten Kapitals durch Ausgabe von bis zu 9.720.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien um einen Betrag von bis zu EUR 9.720.000,00 auf bis zu EUR 15.795.000,00 erhöht werden. Die neuen Aktien werden ab dem 1. Januar 2025 (einschließlich) voll gewinnanteilberechtigt sein.

Cherrys Großaktionärin, eine Tochtergesellschaft von Argand Partners, LP, welche einen Anteil von rund 34,6 % am Grundkapital der Gesellschaft hält, hat sich verpflichtet, ihre Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Cherry im Wege eines sogenannten mittelbaren Bezugsrechts angeboten. Der Bezugspreis pro neuer Aktie wird EUR 1,04 betragen. Das Bezugsverhältnis ist 5:8, bezogen auf das herabgesetzte und aktuell im Handelsregister eingetragene Grundkapital in Höhe von EUR 6.075.000,00. Dies entspricht einem Verhältnis von 5:2, bezogen auf die Höhe des Grundkapitals vor Kapitalherabsetzung. Es wird die Möglichkeit zum Überbezug bestehen.

Neue Aktien , die nicht aufgrund des Bezugsangebots oder von Überbezugsangeboten von bestehenden Aktionären bezogen worden sind, sollen ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung mindestens zum Bezugspreis angeboten werden.

Das Angebot der neuen Aktien wird prospektfrei erfolgen, da der Gesamtemissionserlös weniger als EUR 12 Mio. betragen wird.

Die neuen Aktien sollen im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) zugelassen werden.

Das Bezugsangebot mit allen relevanten Informationen, u.a. zu Beginn und Ende der Bezugsfrist, wird voraussichtlich bis Mitte Juli 2026 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Mitteilende Person: Rogier Volmer, Vorstandsvorsitzender

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