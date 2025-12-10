CHERRY Aktie

WKN DE: A3CRRN / ISIN: DE000A3CRRN9

10.12.2025 19:21:53

EQS-Adhoc: Cherry SE: Rogier Volmer wird zum 1. Januar 2026 Nachfolger von Oliver Kaltner als Interims-CEO; Herr Kaltner wird das Unternehmen beratend unterstützen

EQS-Ad-hoc: CHERRY SE / Schlagwort(e): Personalie
Cherry SE: Rogier Volmer wird zum 1. Januar 2026 Nachfolger von Oliver Kaltner als Interims-CEO; Herr Kaltner wird das Unternehmen beratend unterstützen

10.12.2025 / 19:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 10. Dezember 2025 – Der Aufsichtsrat der Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] und Herr Oliver Kaltner haben heute vereinbart, dass Herr Kaltner mit Ablauf seiner Amtszeit am 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Cherry SE ausscheidet. Herr Rogier Volmer wurde vom Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum Interims-CEO und Vorstandsmitglied der Cherry SE ernannt. Herr Kaltner wird das Unternehmen nach seinem Ausscheiden für eine Übergangszeit beratend unterstützen und dessen M&A-Aktivitäten begleiten.

Kontakt: Marcel Stolk, Vorsitzender des Aufsichtsrats
 


Ende der Insiderinformation

10.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
ISIN: DE000A3CRRN9
WKN: A3CRRN
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2243566

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2243566  10.12.2025 CET/CEST

