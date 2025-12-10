CHERRY Aktie
WKN DE: A3CRRN / ISIN: DE000A3CRRN9
10.12.2025 19:21:53
EQS-Adhoc: Cherry SE: Rogier Volmer wird zum 1. Januar 2026 Nachfolger von Oliver Kaltner als Interims-CEO; Herr Kaltner wird das Unternehmen beratend unterstützen
EQS-Ad-hoc: CHERRY SE / Schlagwort(e): Personalie
München, 10. Dezember 2025 – Der Aufsichtsrat der Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] und Herr Oliver Kaltner haben heute vereinbart, dass Herr Kaltner mit Ablauf seiner Amtszeit am 31. Dezember 2025 auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand der Cherry SE ausscheidet. Herr Rogier Volmer wurde vom Aufsichtsrat in seiner heutigen Sitzung mit Wirkung zum 1. Januar 2026 zum Interims-CEO und Vorstandsmitglied der Cherry SE ernannt. Herr Kaltner wird das Unternehmen nach seinem Ausscheiden für eine Übergangszeit beratend unterstützen und dessen M&A-Aktivitäten begleiten.
Kontakt: Marcel Stolk, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Ende der Insiderinformation
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Cherry SE
|Rosental 7, c/o Mindspace
|80331 München
|Deutschland
|ISIN:
|DE000A3CRRN9
|WKN:
|A3CRRN
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2243566
