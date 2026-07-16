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16.07.2026 15:42:14

EQS-Adhoc: Cherry SE schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

EQS-Ad-hoc: Cherry SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Cherry SE schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

16.07.2026 / 15:42 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

 
Cherry SE schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

München, 16. Juli 2026 – Die Cherry SE („Cherry“ oder die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A3CRRN9), hat im Rahmen der am 12. Juni 2026 beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen aus genehmigtem Kapital insgesamt 9.720.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,04 je Neuer Aktie platziert. Die Kapitalerhöhung konnte damit im vollen Umfang platziert werden. Entsprechend wird sich das Grundkapital der Gesellschaft um EUR 9.720.000 auf EUR 15.795.000 erhöhen.

Vorbehaltlich der Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister, welche kurzfristig beantragt werden soll, hat die Gesellschaft mit der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 10,1 Millionen erzielt.

 

Mitteilende Person: Rogier Volmer, Vorstandsvorsitzender

 



Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
Telefon: +4996432061848
ISIN: DE000A41YFJ9
WKN: A41YFJ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 984500DF98AA2E011444
EQS News ID: 2367054

 
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2367054  16.07.2026 CET/CEST

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