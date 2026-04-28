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28.04.2026 13:51:34

EQS-Adhoc: Cherry SE: Vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2026

EQS-Ad-hoc: CHERRY SE / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Cherry SE: Vorläufige Zahlen für das erste Quartal 2026

28.04.2026 / 13:51 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 28.04.2026 – Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Zahlen geht der Vorstand der Cherry SE für das erste Quartal 2026 von einem Konzernumsatz in Höhe von 20,8 Mio. Euro (Q1 2025: 25,3 Mio. Euro) und einer bereinigten Konzern-EBITDA-Marge* von -2,9 % (Q1 2025: -8,0 %) aus.

Der Konzernumsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres liegt damit um rund 17,8 % unter dem Vergleichswert des Vorjahresquartals. Die Abweichung im Umsatz resultiert aus Fremdwährungseffekten (USD, Renminbi), einem Basiseffekt aus dem Verkauf der zu der vormals zu DH&S gehörenden Hygienetastatursparte im zweiten Quartal 2025 sowie einer herausfordernden Abverkaufssituation in Europa, da die Vertriebskanäle weiterhin hohe Lagerbestände aufweisen. Ohne Berücksichtigung der Hygienetastatursparte hat sich der Umsatz im Segment DH&S im Berichtsquartal mehr als verdreifacht.

Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge im ersten Quartal 2026 liegt um rund 5,1 Prozentpunkte über dem vergleichbaren Wert des ersten Quartals 2025. Die Verbesserung der bereinigten EBITDA-Marge resultiert aus der signifikant gesenkten Kostenbasis sowie einer verbesserten Bruttomarge im Bereich Peripherals.

Die vollständige Quartalsmitteilung wird wie geplant am 7. Mai 2026 veröffentlicht.

*Die Definition der bereinigten EBITDA-Marge findet sich auf Seite 27 des Geschäftsberichts 2024 der Cherry SE, der unter https://ir.cherry.de/de/ abrufbar ist.

Mitteilende Person: Rogier Volmer, Vorstandsvorsitzender

 



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28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
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ISIN: DE000A3CRRN9
WKN: A3CRRN
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2316786  28.04.2026 CET/CEST

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