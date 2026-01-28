CHERRY Aktie

28.01.2026 17:19:44

EQS-Adhoc: Cherry SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, Prognose wird nicht erreicht

EQS-Ad-hoc: CHERRY SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Cherry SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, Prognose wird nicht erreicht

28.01.2026 / 17:19 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

München, 28. Januar 2026 – Nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 erreichen der Konzernumsatz sowie die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge* nicht die zuletzt am 13. November 2025 bestätigte Prognose. Der Konzernumsatz im Gesamtjahr 2025 beläuft sich voraussichtlich auf rund 94,3 Mio. Euro (Prognose: unteres Ende der Spanne von 100 bis 115 Mio. Euro), die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge* wird voraussichtlich rund -10,4 % (Prognose: negative bereinigte EBITDA-Marge im hohen einstelligen Bereich) betragen.

Aufgrund des unter den Erwartungen liegenden Jahresergebnisses rechnet der Vorstand zudem wie im Vorjahr mit Wertberichtigungen auf Vermögenswerte des Anlage- und Umlaufvermögens.

*Die Definition der bereinigten EBITDA-Marge findet sich auf Seite 27 des Geschäftsberichts 2024 der Cherry SE, der unter https://ir.cherry.de/de/ abrufbar ist.

 

Mitteilende Person: Jurjen Jongma, Finanzvorstand

 

 



Ende der Insiderinformation

28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Cherry SE
Rosental 7, c/o Mindspace
80331 München
Deutschland
ISIN: DE000A3CRRN9
WKN: A3CRRN
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2267570

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2267570  28.01.2026 CET/CEST

