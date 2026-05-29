EQS-Adhoc: Circus gibt vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt

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Circus gibt vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt



29.05.2026 / 12:35 CET/CEST

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Circus gibt vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 bekannt



München, 29. Mai 2026 – Die Circus SE (WKN: A2YN35 / XETRA: CA1) veröffentlicht heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025.

Das Geschäftsjahr 2025 markierte den operativen Markteintritt des Unternehmens nach vier Jahren intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit – mit dem erfolgreichen Abschluss der F&E-Phase des ersten KI-Robotik Produktes, dem Start industrieller Serienfertigung sowie der Markteinführung der patentierten Technologie.

Die Systemauslieferungen an Kunden erfolgen seit dem vierten Quartal 2025, sodass die Umsätze des vergangenen Berichtsjahres lediglich einen kurzen Anlaufzeitraum von wenigen Wochen widerspiegeln.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr auf rund EUR 1,5 Mio. (Vorjahr: EUR 0,25 Mio.) und liegt damit im Einklang mit der veröffentlichten Unternehmensplanung. Das bereinigte EBITDA belief sich auf rund EUR -15,3 Mio. (Vorjahr: EUR -11,9 Mio.), bereinigt um akquisitions- und transaktionsbezogene Einmaleffekte sowie Kosten mehrerer Kapitalerhöhungen (gesamt EUR 3,2 Mio.). Das unbereinigte EBITDA betrug EUR -18,5 Mio.

Die Investitionen des Geschäftsjahres fokussierten sich auf den weiteren Ausbau der proprietären Kerntechnologien im Bereich KI, Robotik und Steuerungs-Software autonomer Versorgungssysteme sowie den Aufbau industrieller Serienfertigung, internationaler Lieferketten und operativer Strukturen zur globalen Skalierung der Technologie ab dem laufenden Geschäftsjahr.

Mit der Übernahme des Agentic-AI-Unternehmens Fully AI sowie dem Eintritt in den Verteidigungssektor im vergangenen Jahr konnte Circus sein Technologie-Portfolio zudem substanziell erweitern und generiert bereits im laufenden Geschäftsjahr Umsätze im Verteidigungssektor.

Die genannten Umsatz- und Ergebniszahlen für das Geschäftsjahr 2025 sind vorläufig. Die finalen testierten Zahlen wird die Gesellschaft mit Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 bekannt geben. Der Geschäftsbericht 2025 wird spätestens am 30. Juni 2026 veröffentlicht.



Investorenkontakt:

Elena Coles

Head of Investor Relations

Circus SE

E-Mail: ir@circus-group.com

Website: www.circus-group.com