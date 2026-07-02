EQS-Adhoc: Circus schließt Akquisition des belgischen Food-Robotik-Unternehmens Alberts ab

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Circus schließt Akquisition des belgischen Food-Robotik-Unternehmens Alberts ab



02.07.2026 / 12:35 CET/CEST

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Circus schließt Akquisition des belgischen Food-Robotik-Unternehmens Alberts ab



München, 2. Juli 2026 – Circus SE (WKN: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355 / XETRA: CA1) gibt den Abschluss der vollständigen Akquisition des belgischen Food-Robotik-Unternehmens Alberts bekannt, wie zuvor in der Ad-hoc-Mitteilung vom 16. April 2026 angekündigt.

Circus erbringt den Kaufpreis durch Ausgabe von 1.200.000 neuen Aktien der Circus SE. Darüber hinaus ist ein Barkaufpreiszahlung von EUR 350.000 bei Erreichung mehrerer definierter Meilensteine fällig, ergänzt durch einen separaten Earn-out-Mechanismus, der direkt an neue Alberts-Systemverkäufe und Auslieferungen über einen Zeitraum von 24 Monaten ab Closing geknüpft ist.

Die neu ausgegebenen Aktien unterliegen einer Lock-up-Frist von 26 Monaten bis September 2028, in Angleichung an die bestehenden Lock-up-Vereinbarungen des Managements, Gründer und CEO Nikolas Bullwinkel sowie der Kernaktionäre der Circus SE, die alle einer fünfjährigen Lock-up-Periode ab dem Zeitpunkt der Erstnotiz unterliegen.

Das Gründungsmanagement von Alberts verbleibt in aktiver Geschäftsführungsfunktion im Unternehmen. Chris de Wolf, ehemaliger Ankeraktionär von Alberts, tritt dem Advisory Board der Unternehmensgruppe bei.

Mit der Unterzeichnung erweitert Circus sein Portfolio vollautonomer Versorgungs-Systeme um eine zusätzliche Robotik-Plattform, mehrere Patente sowie eine etablierte kommerzielle Präsenz in mehreren europäischen Ländern.



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Elena Coles

Head of Investor Relations

Circus SE

E-Mail: ir@circus-group.com

Website: www.circus-group.com