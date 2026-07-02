Circus Aktie
WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355
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02.07.2026 12:35:14
EQS-Adhoc: Circus schließt Akquisition des belgischen Food-Robotik-Unternehmens Alberts ab
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EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
Circus schließt Akquisition des belgischen Food-Robotik-Unternehmens Alberts ab
Circus erbringt den Kaufpreis durch Ausgabe von 1.200.000 neuen Aktien der Circus SE. Darüber hinaus ist ein Barkaufpreiszahlung von EUR 350.000 bei Erreichung mehrerer definierter Meilensteine fällig, ergänzt durch einen separaten Earn-out-Mechanismus, der direkt an neue Alberts-Systemverkäufe und Auslieferungen über einen Zeitraum von 24 Monaten ab Closing geknüpft ist.
Die neu ausgegebenen Aktien unterliegen einer Lock-up-Frist von 26 Monaten bis September 2028, in Angleichung an die bestehenden Lock-up-Vereinbarungen des Managements, Gründer und CEO Nikolas Bullwinkel sowie der Kernaktionäre der Circus SE, die alle einer fünfjährigen Lock-up-Periode ab dem Zeitpunkt der Erstnotiz unterliegen.
Das Gründungsmanagement von Alberts verbleibt in aktiver Geschäftsführungsfunktion im Unternehmen. Chris de Wolf, ehemaliger Ankeraktionär von Alberts, tritt dem Advisory Board der Unternehmensgruppe bei.
Mit der Unterzeichnung erweitert Circus sein Portfolio vollautonomer Versorgungs-Systeme um eine zusätzliche Robotik-Plattform, mehrere Patente sowie eine etablierte kommerzielle Präsenz in mehreren europäischen Ländern.
Elena Coles
Ende der Insiderinformation
02.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|Taunusstraße 21
|80807 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2358946
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2358946 02.07.2026 CET/CEST
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