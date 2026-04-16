Circus Aktie
WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355
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16.04.2026 12:25:24
EQS-Adhoc: Circus übernimmt belgisches Food-Robotik-Unternehmen Alberts
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EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
Circus übernimmt belgisches Food-Robotik-Unternehmen Alberts
Das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen entwickelt patentierte robotische Versorgungs-Systeme und betreibt Systeme in sechs Ländern für Kunden wie Danone, Decathlon und Sodexo. Die Übernahme liefert bereits im laufenden Geschäftsjahr einen direkten Umsatzbeitrag.
Die Integration der komplementären Technologie von Alberts in das Robotik-Produktportfolio von Circus erweitert die technologischen Fähigkeiten der Gruppe. Während aktuelle Systeme auf großflächige und mobile Verteidigungs-Anwendungen ausgerichtet sind, ergänzt Alberts mit einer Grundfläche von etwa 1 m² eine weitere Kategorie autonomer Systeme für hochverdichtete Installationen in stark flächenlimitierten Umgebungen.
Der Kaufpreis wird zum Abschluss der Transaktion bekannt gegeben und durch die Ausgabe einer final festzulegenden Anzahl an Circus-Aktien beglichen, die einer Lock-up-Periode von 30 Monaten unterliegen. Die genaue Anzahl der Aktien ist dabei an die Kursentwicklung sowie die abschließenden Ergebnisse der Due Diligence gebunden.
Das Managementteam von Alberts verbleibt im Unternehmen und unterstützt aktiv das langfristige Wachstum von Circus. Der Vollzug der Transaktion steht unter üblichen aufschiebenden Bedingungen und dem Abschluss der Due Diligence und wird bis Ende des zweiten Quartals 2026 erwartet.
Elena Coles
E-Mail: ir@circus-group.com
Ende der Insiderinformation
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Circus SE
|St. Martin-Straße 112
|81669 München
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@circus-group.com
|Internet:
|https://www.circus-group.com/for-investors
|ISIN:
|DE000A2YN355
|WKN:
|A2YN35
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2309768
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2309768 16.04.2026 CET/CEST
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