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WKN DE: A2YN35 / ISIN: DE000A2YN355

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16.04.2026 12:25:24

EQS-Adhoc: Circus übernimmt belgisches Food-Robotik-Unternehmen Alberts

EQS-Ad-hoc: Circus SE / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Kauf von Unternehmensteilen
Circus übernimmt belgisches Food-Robotik-Unternehmen Alberts

16.04.2026 / 12:25 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Circus übernimmt belgisches Food-Robotik-Unternehmen Alberts

München, 16. April 2026 – Die Circus SE (WKN: A2YN35 / XETRA: CA1) hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des belgischen Food-Robotik-Unternehmens Alberts unterzeichnet, einem europäischen Anbieter und marktführendem Pionier für autonome Versorgungs-Systeme.

Das im Jahr 2015 gegründete Unternehmen entwickelt patentierte robotische Versorgungs-Systeme und betreibt Systeme in sechs Ländern für Kunden wie Danone, Decathlon und Sodexo. Die Übernahme liefert bereits im laufenden Geschäftsjahr einen direkten Umsatzbeitrag.

Die Integration der komplementären Technologie von Alberts in das Robotik-Produktportfolio von Circus erweitert die technologischen Fähigkeiten der Gruppe. Während aktuelle Systeme auf großflächige und mobile Verteidigungs-Anwendungen ausgerichtet sind, ergänzt Alberts mit einer Grundfläche von etwa 1 m² eine weitere Kategorie autonomer Systeme für hochverdichtete Installationen in stark flächenlimitierten Umgebungen.

Der Kaufpreis wird zum Abschluss der Transaktion bekannt gegeben und durch die Ausgabe einer final festzulegenden Anzahl an Circus-Aktien beglichen, die einer Lock-up-Periode von 30 Monaten unterliegen. Die genaue Anzahl der Aktien ist dabei an die Kursentwicklung sowie die abschließenden Ergebnisse der Due Diligence gebunden.

Das Managementteam von Alberts verbleibt im Unternehmen und unterstützt aktiv das langfristige Wachstum von Circus. Der Vollzug der Transaktion steht unter üblichen aufschiebenden Bedingungen und dem Abschluss der Due Diligence und wird bis Ende des zweiten Quartals 2026 erwartet.

Investorenkontakt:

Elena Coles
Head of Investor Relations
Circus SE

E-Mail: ir@circus-group.com
Website: www.circus-group.com



Ende der Insiderinformation

16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Circus SE
St. Martin-Straße 112
81669 München
Deutschland
E-Mail: ir@circus-group.com
Internet: https://www.circus-group.com/for-investors
ISIN: DE000A2YN355
WKN: A2YN35
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2309768

 
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2309768  16.04.2026 CET/CEST

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