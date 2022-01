EQS-Adhoc: Comet Group schliesst 2021 mit starker Performance

EQS-Ad-hoc: Comet Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Comet Group schliesst 2021 mit starker Performance



20.01.2022 / 06:30 CET/CEST

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Schlüsselzahlen für das Gesamtjahr 2021 Nettoumsatz wächst um fast 30% auf ca. CHF 513 Millionen (GJ20: 395.8 Mio. CHF)

EBITDA-Marge steigt auf ca. 20% (GJ20: 14.8%) Die Comet Gruppe gibt heute ihre vorläufigen, unauditierten Eckdaten für das Gesamtjahr 2021 bekannt. Der Nettoumsatz stieg im Vergleich zum Gesamtjahr 2020 (395.8 Mio. CHF) deutlich um fast 30% auf rund 513 Mio. CHF und übertraf damit die kommunizierte Guidance von 480 bis 500 Mio. CHF. Das Wachstum des Unternehmens ist weiterhin getrieben durch den robusten Zyklus der Halbleiterindustrie und die starke Nachfrage nach Röntgensystemen, Modulen und Röhren - dies trotzdem die Ausbreitung der Pandemie sich in den letzten Monaten von 2021 wieder verstärkt hat. Auf EBITDA-Ebene erzielte die Comet Group eine Marge von ca. 20% - und damit ein Ergebnis, das am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite von 18% bis 20% und deutlich über den 14.8% des Vorjahreszeitraums liegt. Comet wird am 4. März 2022 die vollständigen Finanzzahlen für 2021 veröffentlichen und einen Ausblick auf 2022 geben. - Ende - Definition der alternativen Leistungskennzahlen (APM)

EBITDA-Marge: EBITDA als Prozentsatz des Nettoumsatzes

14. April 2022 Publikation Geschäftsbericht

Ordentliche Generalversammlung Comet Group

Die Comet Group ist ein weltweit führendes, innovatives Schweizer Technologieunternehmen mit Fokus auf Plasma Control- und Röntgentechnologie. Mit hochwertigen High-Tech-Komponenten und Systemen ermögli-chen wir unseren Kunden, ihre Produkte qualitativ zu verbessern und sie gleichzeitig effizienter und umwelt-schonender zu produzieren. Die innovativen Lösungen kommen zum Einsatz im Halbleitermarkt, der Luftfahrt- und Automobilindustrie sowie im Bereich Sicherheitsprüfung. Die Comet Holding AG hat ihren Hauptsitz in Flamatt in der Schweiz und ist heute in allen Weltmärkten vertreten. Wir beschäftigen weltweit über 1 400 Mitarbeitende, rund 500 davon in der Schweiz. Neben Produktionsstandorten in China, Deutschland, Dänemark, Schweiz, Malaysia und den USA unterhalten wir verschiedene Tochtergesellschaften in Kanada, China, Japan, Korea, Taiwan und den USA. Die Aktien von Comet (COTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

