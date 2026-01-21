Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|
21.01.2026 11:26:54
EQS-Adhoc: Continental AG: Continental gibt vorläufige Kennzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt – bereinigte EBIT-Marge von ContiTech unterhalb der angestrebten Bandbreite
|
EQS-Ad-hoc: Continental AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis
Basierend auf ersten vorläufigen und ungeprüften Zahlen stellen sich wichtige Finanzkennzahlen des vierten Quartals und des Geschäftsjahres 2025 wie folgt dar:
Auf Konzernebene sowie im Unternehmensbereich Tires werden voraussichtlich die angestrebten Bandbreiten erreicht:
Die vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2025 werden am 4. März 2026 veröffentlicht. Der Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 wird am 19. März 2026 veröffentlicht.
„EBIT bereinigt“ und „Free Cashflow bereinigt“ entsprechen der jeweiligen Definition im Glossar der finanzwirtschaftlichen Begriffe des Geschäftsberichts 2024 auf Seite 26, der unter www.continental-ir.de abrufbar ist.
Kontakt:
Mitteilende Person: Max Westmeyer, Leiter Investor Relations
Ende der Insiderinformation
21.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Continental AG
|Continental-Plaza 1
|30175 Hannover
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)511 938-13650
|Fax:
|+49 (0)511 938-1080
|E-Mail:
|ir@conti.de
|Internet:
|www.Continental.com
|ISIN:
|DE0005439004
|WKN:
|543900
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, München, Tradegate BSX; Börse Luxemburg, SIX
|EQS News ID:
|2263676
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2263676 21.01.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Continental AG
|
09:54
|Analyse: Barclays Capital bewertet Continental-Aktie mit Equal Weight in neuer Analyse (finanzen.at)
|
21.01.26
|ROUNDUP: Conti erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte schwächelt aber (dpa-AFX)
|
21.01.26
|Buy von Jefferies & Company Inc. für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
21.01.26
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
21.01.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächer (finanzen.at)
|
21.01.26
|Verluste in Frankfurt: DAX fällt am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
21.01.26
|Continental erreicht Konzernziele - Contitech-Sparte aber schwächer (dpa-AFX)
|
21.01.26
|EQS-Adhoc: Continental AG: Continental gibt vorläufige Kennzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 bekannt – bereinigte EBIT-Marge von ContiTech unterhalb der angestrebten Bandbreite (EQS Group)
Analysen zu Continental AG
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:23
|Continental Buy
|Deutsche Bank AG
|06:21
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.01.26
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|06.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|05.11.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|09:02
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|13.01.26
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.12.25
|Continental Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|65,60
|-0,27%