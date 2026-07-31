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31.07.2026 14:20:44

EQS-Adhoc: CPI Europe AG: CPI Europe und CPI Property Group prüfen die Möglichkeit einer Zusammenlegung ihrer Einzelhandelsimmobilien

EQS-Ad-hoc: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges
CPI Europe AG: CPI Europe und CPI Property Group prüfen die Möglichkeit einer Zusammenlegung ihrer Einzelhandelsimmobilien

31.07.2026 / 14:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CPI Europe AG

Wienerbergstraße 9

1100 Wien, Österreich

 

FN 114425y HG Wien

UID: ATU 37681807

DVR 0607274

 

 

Ad hoc-Mitteilung

 

Wien, 31. Juli 2026

 

 

CPI Europe AG: CPI Europe und CPI Property Group prüfen die Möglichkeit einer Zusammenlegung ihrer Einzelhandelsimmobilien

 

 

Die CPI Europe AG („CPI Europe“) hat heute beschlossen, der Einladung der Mehrheitsaktionärin CPI Property Group S.A. („CPIPG“) nachzukommen und die Möglichkeit einer Zusammenlegung der Einzelhandelsimmobilien der CPIPG mit den von CPI Europe kontrollierten Einzelhandelsimmobilien – einschließlich der über die S IMMO AG gehaltenen – zu prüfen.

 

 

 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investor Relations and Corporate Communications

 

 

Simone Korbelius

Investor Relations and Corporate Communications

communications@cpi-europe.com

investor.relations@cpi-europe.com

 

Für mehr CPI Europe Content, besuchen Sie unsere Website: cpi-europe.com

 

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31.07.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CPI Europe AG
Wienerbergstraße 9
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 (0) 1 88090
E-Mail: Investor.Relations@cpi-europe.com
Internet: http://cpi-europe.com/
ISIN: AT0000A21KS2
WKN: A2JN9W
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Warschau, Wiener Börse (Amtlicher Handel)
LEI Code: 5299000DUMZ99SBBX121
EQS News ID: 2375530

 
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2375530  31.07.2026 CET/CEST

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