EQS-Adhoc: CPI Europe AG: CPI Europe und CPI Property Group prüfen die Möglichkeit einer Zusammenlegung ihrer Einzelhandelsimmobilien

EQS-Ad-hoc: CPI Europe AG / Schlagwort(e): Immobilien/Sonstiges

CPI Europe AG: CPI Europe und CPI Property Group prüfen die Möglichkeit einer Zusammenlegung ihrer Einzelhandelsimmobilien



31.07.2026 / 14:20 CET/CEST

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CPI Europe AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien, Österreich FN 114425y HG Wien UID: ATU 37681807 DVR 0607274 Ad hoc-Mitteilung Wien, 31. Juli 2026 CPI Europe AG: CPI Europe und CPI Property Group prüfen die Möglichkeit einer Zusammenlegung ihrer Einzelhandelsimmobilien Die CPI Europe AG („CPI Europe“) hat heute beschlossen, der Einladung der Mehrheitsaktionärin CPI Property Group S.A. („CPIPG“) nachzukommen und die Möglichkeit einer Zusammenlegung der Einzelhandelsimmobilien der CPIPG mit den von CPI Europe kontrollierten Einzelhandelsimmobilien – einschließlich der über die S IMMO AG gehaltenen – zu prüfen. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Investor Relations and Corporate Communications Simone Korbelius Investor Relations and Corporate Communications communications@cpi-europe.com investor.relations@cpi-europe.com Für mehr CPI Europe Content, besuchen Sie unsere Website: cpi-europe.com Folgen Sie uns auch auf LinkedIn



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