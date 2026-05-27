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27.05.2026 22:31:53

EQS-Adhoc: CPU Softwarehouse AG: Außerplanmäßige Abschreibung belastet einmalig Ergebnis 2025

EQS-Ad-hoc: CPU Softwarehouse AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr
CPU Softwarehouse AG: Außerplanmäßige Abschreibung belastet einmalig Ergebnis 2025

27.05.2026 / 22:31 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CPU Softwarehouse AG | Winterbruckenweg 45 | 86316 Friedberg

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)

 

CPU Softwarehouse AG: Außerplanmäßige Abschreibung belastet einmalig Ergebnis 2025

 

Friedberg, 27. Mai 2026 – Im Rahmen der laufenden Erstellung des Konzernjahresabschlusses hat der Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat beschlossen notwendige Wertberichtigungen bei einer Tochtergesellschaft vorzunehmen.

Im Zuge dessen wird das voraussichtliche Konzernergebnis 2025 von -878 TEUR (Vorjahr: -510 TEUR), welches sich noch im Rahmen der Prognose aus dem Geschäftsbericht 2024 bewegt, nun durch den Einmaleffekt der außerordentlichen Abschreibung zusätzlich um -1.009 TEUR belastet.

Die außerplanmäßige Abschreibung betrifft aktivierte immaterielle Vermögenswerte der Vorjahre 2021 bis 2023 der CPU Consulting & Software GmbH und ist in erster Linie auf eine Neuausrichtung der konzernweiten Produktstrategie zurückzuführen.

Die Gesellschaft hat Maßnahmen zur Ergebnisverbesserung ergriffen und Vorstand sowie Aufsichtsrat rechnen für das Geschäftsjahr 2026 mit einem etwa ausgeglichenen Ergebnis.

Das endgültige Konzernergebnis 2025 wird voraussichtlich Anfang Juni veröffentlicht.

 

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Roman Zenetti
Vorstand      

Telefon: + 49 (0) 821–4602–210
E-Mail: ir@cpu-ag.com
URL: https://cpu-ag.com


Über CPU:

Als ziel- und zukunftsorientierter Partner steht die CPU Softwarehouse AG seit über 40 Jahren ihren Kunden branchenübergreifend mit spezialisierten und nachhaltigen IT- sowie Beratungslösungen zur Seite. Oberste Priorität haben dabei stets die spezifischen, individuellen Kundenanforderungen bei Software, Consulting und Services. Das umfangreiche Produkt- und Leistungsportfolio bietet einen ganzheitlichen Beratungsansatz aus einer Hand, von initialen Analysen und Health-Checks, der Entwicklung passgenauer, individueller Softwarelösungen bis hin zur operativen Unterstützung in der Umsetzung. Die Kunden der CPU profitieren von der langjährigen, hohen Expertise der IT-Spezialisten, einer höchst partnerschaftlichen Zusammenarbeit und erprobten, verlässlichen Services. Zielmärkte der CPU sind in erster Linie Deutschland, die Schweiz und Österreich. Die Aktien der CPU Softwarehouse AG sind im Freiverkehr der Börse München gelistet.


Kontakt:
cpu-ag@cpu-ag.com


Ende der Insiderinformation

27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CPU Softwarehouse AG
Winterbruckenweg 45
86316 Friedberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)821 / 4602 - 0
E-Mail: cpu-ag@cpu-ag.com
Internet: www.cpu-ag.com
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WKN: A0WMPN
Börsen: Freiverkehr in München
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2334630  27.05.2026 CET/CEST

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