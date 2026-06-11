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WKN DE: A41YEG / ISIN: DE000A41YEG8

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11.06.2026 17:57:23

EQS-Adhoc: CREDITSHELF AG: VERÄNDERUNG DER AKTIONÄRSSTRUKTUR

EQS-Ad-hoc: creditshelf Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Sonstiges
CREDITSHELF AG: VERÄNDERUNG DER AKTIONÄRSSTRUKTUR

11.06.2026 / 17:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Insiderinformation gem. Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

CREDITSHELF AG: VERÄNDERUNG DER AKTIONÄRSSTRUKTUR

Frankfurt am Main, 11. Juni 2026 – Die Creditshelf Aktiengesellschaft wurde heute darüber informiert, dass die bisherige Hauptaktionärin, die PVM Private Values Media AG, Frankfurt am Main („PVM“) 64 % am Grundkapital an die First Capital AG, München, verkauft und übertragen hat. Weitere 23 % am Grundkapital sollen bis spätestens Ende des Jahres von der PVM an die First Capital AG übergehen. Durch den Erwerb wird die First Capital AG Mehrheitsaktionär der Gesellschaft und hält nun 64 % der Stimmrechte an der Gesellschaft.

Ansprechpartner:
Sebastian Holl, CFO
E-Mail: info@creditshelf-ag.de
Website: https://creditshelf-ag.de/
Börse: Frankfurt



Ende der Insiderinformation

11.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: creditshelf Aktiengesellschaft
Hausener Weg 29
60489 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: 0697880880666
E-Mail: info@creditshelf-ag.de
Internet: https://creditshelf-ag.de/
ISIN: DE000A41YEG8
WKN: A41YEG
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard)
EQS News ID: 2344466

 
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2344466  11.06.2026 CET/CEST

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