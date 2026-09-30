CTS Eventim Aktie
WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
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30.09.2026 11:56:03
EQS-Adhoc: CTS EVENTIM: CFO Dr. William Willms scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus
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EQS-Ad-hoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung)
CTS EVENTIM: CFO Dr. William Willms scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus
München, 30.09.2026 – Dr. William Willms, Chief Financial Officer der EVENTIM Management AG, der persönlich haftenden Gesellschafterin der CTS Eventim AG & Co. KGaA, scheidet mit sofortiger Wirkung aus dem Vorstand aus.
Dr. Philipp Knigge, Senior Vice President Finance und seit rund neun Jahren in verschiedenen Finanzfunktionen für CTS EVENTIM tätig, übernimmt interimistisch seine Aufgaben.
ÜBER CTS EVENTIM
CTS EVENTIM ist als Ticketing-Anbieter die Nummer eins in Europa und die Nummer zwei weltweit. Pro Jahr werden mehr als 300 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – mobil, online und stationär. Laut dem „Global Promoter Ranking 2025“ von Pollstar ist die Gruppe der zweitgrößte Veranstalter der Welt. Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas. Die CTS Eventim AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und Mitglied des MDAX. Der Konzern erwirtschaftete 2025 in mehr als 25 Ländern einen Umsatz von 3,1 Mrd. Euro.
COPRORATE COMMUNICATIONS
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INVESTOR RELATIONS
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Ende der Insiderinformation
30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CTS Eventim AG & Co. KGaA
|Rablstr. 26
|81669 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 421 3666 0
|Fax:
|+49 421 3666 290
|E-Mail:
|info@eventim.de
|Internet:
|www.eventim.de
|ISIN:
|DE0005470306
|WKN:
|547030
|Indizes:
|MDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900FDHSN08UBJII80
|EQS News ID:
|2407870
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2407870 30.09.2026 CET/CEST
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