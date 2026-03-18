Utranos Aktie
WKN DE: A3DXGY / ISIN: DE000A3DXGY5
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18.03.2026 18:35:43
EQS-Adhoc: CubeDoc SE: Einbringung der CubeDoc GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung umgesetzt
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EQS-Ad-hoc: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
CubeDoc SE: Einbringung der CubeDoc GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung umgesetzt
Köln, 18. März 2026 – Die CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat heute die am 13. Januar 2026 von den Aktionären des Unternehmens beschlossene Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vollzogen und so sämtliche Anteile der CubeDoc GmbH übernommen. Ausgegeben wurden hierzu 111.000.000 neue nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Einbringung der CubeDoc GmbH erfolgte auf einer Bewertungsbasis von 111,0 Mio. Euro, dies entspricht 1,00 Euro je neuer Aktie. Ein aktuelles Gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat einen Unternehmenswert der CubeDoc GmbH von 115,0 Mio. Euro ermittelt. Das Grundkapital der CubeDoc SE beläuft sich nach der Sachkapitalerhöhung auf 111.250.000 Euro, eingeteilt in ebenso viele nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro.
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Ende der Insiderinformation
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CubeDoc SE
|Von-Werth-Str. 1
|50670 Köln
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cubedoc.ai
|ISIN:
|DE000A3DXGY5
|WKN:
|A3DXGY
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2293928
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2293928 18.03.2026 CET/CEST
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