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18.03.2026 18:35:43

EQS-Adhoc: CubeDoc SE: Einbringung der CubeDoc GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung umgesetzt

EQS-Ad-hoc: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
CubeDoc SE: Einbringung der CubeDoc GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung umgesetzt

18.03.2026 / 18:35 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

CubeDoc SE: Einbringung der CubeDoc GmbH im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung umgesetzt

Köln, 18. März 2026 – Die CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat heute die am 13. Januar 2026 von den Aktionären des Unternehmens beschlossene Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vollzogen und so sämtliche Anteile der CubeDoc GmbH übernommen. Ausgegeben wurden hierzu 111.000.000 neue nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. Die Einbringung der CubeDoc GmbH erfolgte auf einer Bewertungsbasis von 111,0 Mio. Euro, dies entspricht 1,00 Euro je neuer Aktie. Ein aktuelles Gutachten einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat einen Unternehmenswert der CubeDoc GmbH von 115,0 Mio. Euro ermittelt. Das Grundkapital der CubeDoc SE beläuft sich nach der Sachkapitalerhöhung auf 111.250.000 Euro, eingeteilt in ebenso viele nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro.    

Kontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
E-Mail: CubeDoc@edicto.de

 

 



Ende der Insiderinformation

18.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CubeDoc SE
Von-Werth-Str. 1
50670 Köln
Deutschland
E-Mail: info@cubedoc.ai
ISIN: DE000A3DXGY5
WKN: A3DXGY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2293928

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2293928  18.03.2026 CET/CEST

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