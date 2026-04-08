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08.04.2026 12:47:24

EQS-Adhoc: CubeDoc SE: Hauptversammlung beschließt Umstellung auf dualistisches System

EQS-Ad-hoc: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Sonstiges
CubeDoc SE: Hauptversammlung beschließt Umstellung auf dualistisches System

08.04.2026 / 12:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

 

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

CubeDoc SE: Hauptversammlung beschließt Umstellung auf dualistisches System

  • Neue Aufsichtsräte gewählt
  • Bestellung eines erfahrenen Life Science-Experten zum neuen CEO

Köln, 8. April 2026 – Die außerordentliche Hauptversammlung der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat heute durch Änderung der Satzung die Umstellung des Unternehmens auf ein dualistisches Leitungssystem mit den Gesellschaftsorganen Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen. Zu neuen Aufsichtsräten wurden der Mediziner Prof. Dr. Jama Jahanyar, der Unternehmer im Bereich Senioren- und Pflegeeinrichtungen Hubertus Seidler und der Bank- Manager Kiriakos Vavelidis gewählt. Vavelidis wurde zum Vorsitzenden des Gremiums und Seidler zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Zudem hat der Aufsichtsrat Nils Behrens zum CEO der CubeDoc SE bestellt. Behrens ist ein erfahrener Manager im Life Science-Bereich, der u.a. langjährig in der Führung der Lanserhof-Gruppe sowie bei Sunday Natural tätig war. Er soll die künftige Ausrichtung von CubeDoc als ein führender Anbieter von digitaler medizinscher Infrastruktur mit einem erfahrenen Team umsetzen.

Kontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50
E-Mail: CubeDoc@edicto.de

 

 



Ende der Insiderinformation

08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CubeDoc SE
Von-Werth-Str. 1
50670 Köln
Deutschland
E-Mail: info@cubedoc.ai
ISIN: DE000A3DXGY5
WKN: A3DXGY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2305056

 
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2305056  08.04.2026 CET/CEST

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