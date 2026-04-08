Utranos Aktie
WKN DE: A3DXGY / ISIN: DE000A3DXGY5
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08.04.2026 12:47:24
EQS-Adhoc: CubeDoc SE: Hauptversammlung beschließt Umstellung auf dualistisches System
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EQS-Ad-hoc: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Sonstiges
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
CubeDoc SE: Hauptversammlung beschließt Umstellung auf dualistisches System
Köln, 8. April 2026 – Die außerordentliche Hauptversammlung der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat heute durch Änderung der Satzung die Umstellung des Unternehmens auf ein dualistisches Leitungssystem mit den Gesellschaftsorganen Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen. Zu neuen Aufsichtsräten wurden der Mediziner Prof. Dr. Jama Jahanyar, der Unternehmer im Bereich Senioren- und Pflegeeinrichtungen Hubertus Seidler und der Bank- Manager Kiriakos Vavelidis gewählt. Vavelidis wurde zum Vorsitzenden des Gremiums und Seidler zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Zudem hat der Aufsichtsrat Nils Behrens zum CEO der CubeDoc SE bestellt. Behrens ist ein erfahrener Manager im Life Science-Bereich, der u.a. langjährig in der Führung der Lanserhof-Gruppe sowie bei Sunday Natural tätig war. Er soll die künftige Ausrichtung von CubeDoc als ein führender Anbieter von digitaler medizinscher Infrastruktur mit einem erfahrenen Team umsetzen.
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Ende der Insiderinformation
08.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CubeDoc SE
|Von-Werth-Str. 1
|50670 Köln
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cubedoc.ai
|ISIN:
|DE000A3DXGY5
|WKN:
|A3DXGY
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2305056
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2305056 08.04.2026 CET/CEST
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