EQS-Adhoc: CubeDoc SE: Hauptversammlung beschließt Umstellung auf dualistisches System

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CubeDoc SE: Hauptversammlung beschließt Umstellung auf dualistisches System



08.04.2026 / 12:47 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 CubeDoc SE: Hauptversammlung beschließt Umstellung auf dualistisches System Neue Aufsichtsräte gewählt

Bestellung eines erfahrenen Life Science-Experten zum neuen CEO Köln, 8. April 2026 – Die außerordentliche Hauptversammlung der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat heute durch Änderung der Satzung die Umstellung des Unternehmens auf ein dualistisches Leitungssystem mit den Gesellschaftsorganen Vorstand und Aufsichtsrat beschlossen. Zu neuen Aufsichtsräten wurden der Mediziner Prof. Dr. Jama Jahanyar, der Unternehmer im Bereich Senioren- und Pflegeeinrichtungen Hubertus Seidler und der Bank- Manager Kiriakos Vavelidis gewählt. Vavelidis wurde zum Vorsitzenden des Gremiums und Seidler zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Zudem hat der Aufsichtsrat Nils Behrens zum CEO der CubeDoc SE bestellt. Behrens ist ein erfahrener Manager im Life Science-Bereich, der u.a. langjährig in der Führung der Lanserhof-Gruppe sowie bei Sunday Natural tätig war. Er soll die künftige Ausrichtung von CubeDoc als ein führender Anbieter von digitaler medizinscher Infrastruktur mit einem erfahrenen Team umsetzen. Kontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

E-Mail: CubeDoc@edicto.de



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