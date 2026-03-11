Utranos Aktie
WKN DE: A3DXGY / ISIN: DE000A3DXGY5
|
11.03.2026 15:48:34
EQS-Adhoc: CubeDoc SE: Veränderung im Verwaltungsrat
|
EQS-Ad-hoc: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Sonstige Schlüsselposition
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
CubeDoc SE: Veränderung im Verwaltungsrat
Köln, 11.März 2026 – Die Hauptversammlung der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat am heutigen Tag Herrn Prof. Dr. Jama Jahanyar zum alleinigen Verwaltungsrat der Gesellschaft gewählt. Er folgt auf Robert Zeiss, der sein Amt niedergelegt hat. Zum geschäftsführenden Direktor wurde Fynn Niklas Gronewald bestellt. Die Änderungen erfolgen im Zuge der geplanten künftigen operativen Ausrichtung der Gesellschaft.
Kontakt:
Ende der Insiderinformation
11.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CubeDoc SE
|Von-Werth-Str. 1
|50670 Köln
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cubedoc.ai
|ISIN:
|DE000A3DXGY5
|WKN:
|A3DXGY
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2289794
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2289794 11.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Utranos SE Inhaber-Akt
|
15:48
|EQS-Adhoc: CubeDoc SE: Veränderung im Verwaltungsrat (EQS Group)
Analysen zu Utranos SE Inhaber-Akt
Aktien in diesem Artikel
|Utranos SE Inhaber-Akt
|1,38
|4,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Wall Street sinkt -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.