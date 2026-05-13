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WKN DE: A3DXGY / ISIN: DE000A3DXGY5
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13.05.2026 17:53:53
EQS-Adhoc: CubeDoc SE: Verwaltungsrat bestellt Hubertus Seidler zum geschäftsführenden Direktor / Nils Behrens als geschäftsführender Direktor abberufen
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EQS-Ad-hoc: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Sonstige Schlüsselposition
Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014
CubeDoc SE: Verwaltungsrat bestellt Hubertus Seidler zum geschäftsführenden Direktor / Nils Behrens als geschäftsführender Direktor abberufen
Köln, 13. Mai 2026 – Der Verwaltungsrat der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat heute mit sofortiger Wirkung Hubertus Seidler zum geschäftsführenden Direktor des Unternehmens bestellt. Nils Behrens wurde vom Verwaltungsrat als geschäftsführender Direktor abberufen. Seidler ist erfahrener Unternehmer im Gesundheits- und Pflegebereich und bringt neben umfassender Expertise ein tragfähiges Netzwerk in der Branche mit. Gemeinsam mit einem stetig wachsenden Team wird Seidler die künftige Ausrichtung von CubeDoc als ein führender Anbieter von digitaler medizinscher Infrastruktur strategisch gestalten und umsetzen.
Kontakt:
Ende der Insiderinformation
13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CubeDoc SE
|Von-Werth-Str. 1
|50670 Köln
|Deutschland
|E-Mail:
|info@cubedoc.ai
|ISIN:
|DE000A3DXGY5
|WKN:
|A3DXGY
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|EQS News ID:
|2327282
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2327282 13.05.2026 CET/CEST
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