EQS-Adhoc: CubeDoc SE: Verwaltungsrat bestellt Hubertus Seidler zum geschäftsführenden Direktor / Nils Behrens als geschäftsführender Direktor abberufen

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CubeDoc SE: Verwaltungsrat bestellt Hubertus Seidler zum geschäftsführenden Direktor / Nils Behrens als geschäftsführender Direktor abberufen



13.05.2026 / 17:53 CET/CEST

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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 CubeDoc SE: Verwaltungsrat bestellt Hubertus Seidler zum geschäftsführenden Direktor / Nils Behrens als geschäftsführender Direktor abberufen Köln, 13. Mai 2026 – Der Verwaltungsrat der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat heute mit sofortiger Wirkung Hubertus Seidler zum geschäftsführenden Direktor des Unternehmens bestellt. Nils Behrens wurde vom Verwaltungsrat als geschäftsführender Direktor abberufen. Seidler ist erfahrener Unternehmer im Gesundheits- und Pflegebereich und bringt neben umfassender Expertise ein tragfähiges Netzwerk in der Branche mit. Gemeinsam mit einem stetig wachsenden Team wird Seidler die künftige Ausrichtung von CubeDoc als ein führender Anbieter von digitaler medizinscher Infrastruktur strategisch gestalten und umsetzen. Kontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

E-Mail: CubeDoc@edicto.de



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