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13.05.2026 17:53:53

EQS-Adhoc: CubeDoc SE: Verwaltungsrat bestellt Hubertus Seidler zum geschäftsführenden Direktor / Nils Behrens als geschäftsführender Direktor abberufen

EQS-Ad-hoc: CubeDoc SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Sonstige Schlüsselposition
CubeDoc SE: Verwaltungsrat bestellt Hubertus Seidler zum geschäftsführenden Direktor / Nils Behrens als geschäftsführender Direktor abberufen

13.05.2026 / 17:53 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

CubeDoc SE: Verwaltungsrat bestellt Hubertus Seidler zum geschäftsführenden Direktor / Nils Behrens als geschäftsführender Direktor abberufen

Köln, 13. Mai 2026 – Der Verwaltungsrat der CubeDoc SE (ISIN: DE000A3DXGY5) hat heute mit sofortiger Wirkung Hubertus Seidler zum geschäftsführenden Direktor des Unternehmens bestellt. Nils Behrens wurde vom Verwaltungsrat als geschäftsführender Direktor abberufen. Seidler ist erfahrener Unternehmer im Gesundheits- und Pflegebereich und bringt neben umfassender Expertise ein tragfähiges Netzwerk in der Branche mit. Gemeinsam mit einem stetig wachsenden Team wird Seidler die künftige Ausrichtung von CubeDoc als ein führender Anbieter von digitaler medizinscher Infrastruktur strategisch gestalten und umsetzen.

Kontakt:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus / Svenja Liebig
+49 69 90550 5-50
E-Mail: CubeDoc@edicto.de

 

 



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13.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: CubeDoc SE
Von-Werth-Str. 1
50670 Köln
Deutschland
E-Mail: info@cubedoc.ai
ISIN: DE000A3DXGY5
WKN: A3DXGY
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2327282

 
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2327282  13.05.2026 CET/CEST

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