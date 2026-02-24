EQS-Adhoc: cyan AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025

EQS-Ad-hoc: Cyan AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

cyan AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025



24.02.2026 / 13:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

München, 24. Februar 2026 – Der Vorstand der cyan AG hat heute im Rahmen der Jahresabschlusserstellung sowie auf Basis aktueller Informationen beschlossen, die Prognose für das Konzern-EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 anzupassen.



Das Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2025 nun ein positives Konzern-EBITDA im Bereich von EUR 0,75 Mio. bis EUR 0,85 Mio. Bisher wurde für 2025 im Vergleich zum Vorjahr 2024 (EUR -1,5 Mio.) von einem leicht positiven EBITDA ausgegangen, welches nicht über dem Niveau des ersten Halbjahres 2025 in Höhe von EUR 0,5 Mio. liegen sollte.



Der wesentliche Grund für das verbesserte erwartete EBITDA liegt in der Erhöhung von sonstigen Erlösen aus ungeplanten Weiterverrechnungen und aus zusätzlichen Umsätzen aus Change-Requests und Set-up Fees.

Über cyan

Die cyan AG (XETR: CYR) ist ein Anbieter von intelligenten Cybersecurity -Lösungen mit fast 20 Jahren Erfahrung in der IT-Industrie. Die Gesellschaft bietet IT-Sicherheitsprodukte für Endkunden von Mobilfunk- und Festnetzinternetanbietern sowie Finanzdienstleistern an. Die Lösungen werden als White-Label-Produkte in die Apps und Systemlandschaft von internationalen Geschäftspartnern integriert, die diese unter ihrer eigenen Marke den Privat- und Geschäftskunden anbieten. Über Managed Service Provider bietet cyan zudem die Cybersecurity-Lösung cyan Guard 360 für mittelständische Unternehmen an.



Zusätzlich betreibt cyan ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum mit dem Ziel, Trends in der Industrie frühzeitig zu erkennen und optimale Produktlösungen zu entwickeln. Zu den Kunden von cyan zählen unter anderen die Orange Gruppe, der Telekomkonzern Deutsche Telekom (Magenta/T-Mobile), Claro Chile (América Móvil Group) und dtac/True.



Weitere Informationen unter: www.cyansecurity.com



cyan AG Investor Relations:

cyan AG

Telefon: +49 89 71042 2073

E-Mail: ir@cyansecurity.com



cyan AG Pressekontakt:

Kirchhoff Consult GmbH

Telefon: +49 40 60 91 86 65

E-Mail: cyan@kirchhoff.de