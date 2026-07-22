Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
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22.07.2026 18:30:14
EQS-Adhoc: Daimler Truck Holding AG: Daimler Truck Holding AG raises full-year guidance
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EQS-Ad-hoc: Daimler Truck Holding AG / Key word(s): Forecast / Full year/Forecast / Full year
Daimler Truck Holding AG raises full-year guidance
Leinfelden-Echterdingen – Daimler Truck Holding AG ("Daimler Truck") discloses preliminary and unaudited results for the second quarter of 2026 and raises its full-year guidance.
The U.S. Department of Commerce has approved Daimler Truck’s U.S. Content application with an effective date of November 1, 2025. The preliminary second quarter 2026 results are not impacted by this decision.
Updated FY 2026 guidance
As a result of the updated tariff framework and higher expected unit sales for Trucks North America, Daimler Truck adjusts its full-year guidance as follows:
Trucks North America
Due to the ongoing weak market situation in Latin America and Mexico, Daimler Buses reduces its unit sales guidance for 2026 to 20k – 25k (previous: 25k – 30k).
All other guidance items for 2026 remain unchanged.
The updated guidance is based on the assumption that the current United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) framework remains in place and does not reflect any potential changes in tariff policy, macroeconomic conditions, or geopolitical developments.
The following Q2 2026 results are preliminary and unaudited:
For the individual segments, the preliminary and unaudited results for Q2 of 2026 are as follows:
Trucks North America
Mercedes-Benz Trucks
Daimler Buses
Financial Services
Publication date
The full quarterly results and interim report will be published on August 7, 2026.
The terms adjusted EBIT, adjusted ROS, adjusted ROE and Free Cash Flow are defined from page 44 onwards in the Daimler Truck Annual Report 2025. The consensus is based on estimates collected by the company.
End of Inside Information
22-Jul-2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Daimler Truck Holding AG
|Fasanenweg 10
|70771 Leinfelden-Echterdingen
|Germany
|E-mail:
|IR@daimlertruck.com
|Internet:
|www.daimlertruck.com
|ISIN:
|DE000DTR0CK8
|WKN:
|DTR0CK
|Indices:
|DAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900PW78JIYOUBSR24
|EQS News ID:
|2370206
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2370206 22-Jul-2026 CET/CEST
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Daimler Truck Outperform
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|11:29
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|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:51
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|22.07.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:29
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:27
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.26
|Daimler Truck Buy
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|08:51
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|Bernstein Research
|26.06.26
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|Bernstein Research
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|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.07.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|01.07.26
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|UBS AG
|16.06.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|27.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|45,65
|2,58%
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