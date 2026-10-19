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19.10.2026 07:40:43

EQS-Adhoc: DATA MODUL AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal

EQS-Ad-hoc: DATA MODUL AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
DATA MODUL AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal

19.10.2026 / 07:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

DATA MODUL AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal


Die DATA MODUL AG überschreitet nach Auswertung vorläufiger Zahlen im dritten Quartal 2026 die Umsatz- und Ergebniszahlen aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Das konzernweite EBIT lag im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 bei EUR 1,6 Millionen und damit ca. 176% über dem Wert des Vorjahreszeitraums von EUR -2,1 Millionen. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um ca. 13% auf EUR 59,1 Millionen im Vergleich zu EUR 52,1 Millionen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Auftragseingang verbesserte sich um ca. 13% auf EUR 58,5 Millionen im Vergleich zu EUR 51,4 Millionen im dritten Quartal des Vorjahres.

Die Gesellschaft wird die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 6. November 2026 veröffentlichen.

Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich auf der Internetseite der DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (abrufbar unter https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte.html).

 

Kontakt:

Lena Haas
Investor Relations
InvestorRelations@data-modul.com


Ende der Insiderinformation

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATA MODUL AG
Landsberger Straße 322
80687 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 56017-105
Fax: +49 (0) 89 56017-102
E-Mail: InvestorRelations@data-modul.com
Internet: www.data-modul.com
ISIN: DE0005498901
WKN: 549890
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900TID8A3AEWPG697
EQS News ID: 2417612

 
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2417612  19.10.2026 CET/CEST

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