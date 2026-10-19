DATA MODUL Aktie
WKN: 549890 / ISIN: DE0005498901
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19.10.2026 07:40:43
EQS-Adhoc: DATA MODUL AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal
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EQS-Ad-hoc: DATA MODUL AG / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
DATA MODUL AG: Umsatz- und Ergebnissteigerung im dritten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal
Das konzernweite EBIT lag im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 bei EUR 1,6 Millionen und damit ca. 176% über dem Wert des Vorjahreszeitraums von EUR -2,1 Millionen. Der Konzernumsatz stieg im dritten Quartal 2026 um ca. 13% auf EUR 59,1 Millionen im Vergleich zu EUR 52,1 Millionen im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Auftragseingang verbesserte sich um ca. 13% auf EUR 58,5 Millionen im Vergleich zu EUR 51,4 Millionen im dritten Quartal des Vorjahres.
Die Gesellschaft wird die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 6. November 2026 veröffentlichen.
Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich auf der Internetseite der DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (abrufbar unter https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte.html).
Kontakt:Lena Haas
Investor Relations
InvestorRelations@data-modul.com
Ende der Insiderinformation
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATA MODUL AG
|Landsberger Straße 322
|80687 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 89 56017-105
|Fax:
|+49 (0) 89 56017-102
|E-Mail:
|InvestorRelations@data-modul.com
|Internet:
|www.data-modul.com
|ISIN:
|DE0005498901
|WKN:
|549890
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900TID8A3AEWPG697
|EQS News ID:
|2417612
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2417612 19.10.2026 CET/CEST
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