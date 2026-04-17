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17.04.2026 07:47:34

EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Trendwende mit Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal

EQS-Ad-hoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Trendwende mit Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal

17.04.2026 / 07:47 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DATA MODUL AG überschreitet nach Auswertung vorläufiger Zahlen im ersten Quartal 2026 die Ergebniszahlen aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Das konzernweite EBIT lag im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 bei EUR 0,3 Millionen und damit ca. 116 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums von EUR minus 1,9 Millionen. Der Konzernumsatz sank im ersten Quartal 2026 leicht um ca. 4 % auf EUR 52,3 Millionen im Vergleich zu EUR 54,4 Millionen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Auftragseingang steigerte sich um ca. 5 % auf EUR 54,9 Millionen im Vergleich zu EUR 52,5 Millionen im ersten Quartal des Vorjahres.

Die Gesellschaft wird die endgültigen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 11. Mai 2026 veröffentlichen.

Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich auf der Internetseite der DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (abrufbar unter https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte.html).

Kontakt:
Lena Haas
Investor Relations
InvestorRelations@data-modul.com


Ende der Insiderinformation

17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
Landsberger Straße 322
80687 München
Deutschland
Telefon: +49 (0) 89 56017-105
Fax: +49 (0) 89 56017-102
E-Mail: InvestorRelations@data-modul.com
Internet: www.data-modul.com
ISIN: DE0005498901
WKN: 549890
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2310180

 
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2310180  17.04.2026 CET/CEST

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