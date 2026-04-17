DATA MODUL Aktie
WKN: 549890 / ISIN: DE0005498901
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17.04.2026 07:47:34
EQS-Adhoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: Trendwende mit Ergebnissteigerung im ersten Quartal 2026 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresquartal
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EQS-Ad-hoc: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal
Die DATA MODUL AG überschreitet nach Auswertung vorläufiger Zahlen im ersten Quartal 2026 die Ergebniszahlen aus dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.
Das konzernweite EBIT lag im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 bei EUR 0,3 Millionen und damit ca. 116 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums von EUR minus 1,9 Millionen. Der Konzernumsatz sank im ersten Quartal 2026 leicht um ca. 4 % auf EUR 52,3 Millionen im Vergleich zu EUR 54,4 Millionen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2025. Der Auftragseingang steigerte sich um ca. 5 % auf EUR 54,9 Millionen im Vergleich zu EUR 52,5 Millionen im ersten Quartal des Vorjahres.
Die Gesellschaft wird die endgültigen Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 am 11. Mai 2026 veröffentlichen.
Erläuterungen zu den verwendeten Finanzkennzahlen finden sich auf der Internetseite der DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen (abrufbar unter https://www.data-modul.com/de/unternehmen/investoren/finanzberichte.html).
Kontakt:
Lena Haas
Investor Relations
InvestorRelations@data-modul.com
Ende der Insiderinformation
17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen
|Landsberger Straße 322
|80687 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 89 56017-105
|Fax:
|+49 (0) 89 56017-102
|E-Mail:
|InvestorRelations@data-modul.com
|Internet:
|www.data-modul.com
|ISIN:
|DE0005498901
|WKN:
|549890
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2310180
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2310180 17.04.2026 CET/CEST
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