EQS-Adhoc: DATRON hebt Umsatz-, Auftragseingangs- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund vorläufiger Q3 - Zahlen 2026 an

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DATRON hebt Umsatz-, Auftragseingangs- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund vorläufiger Q3 - Zahlen 2026 an



07.10.2026 / 12:25 CET/CEST

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Ad-hoc-Mitteilung nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

DATRON hebt Umsatz-, Auftragseingangs- und Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 aufgrund vorläufiger Q3 - Zahlen 2026 an

Ober-Ramstadt, 7. Oktober 2026 – Der Vorstand der DATRON AG hat heute aufgrund der über den Erwartungen liegenden vorläufigen Werte für das 3. Quartal 2026 beschlossen, die Prognose für das Gesamtjahr 2026 anzuheben.

Der Konzernumsatz 2026 wird nunmehr in einer Bandbreite von EUR 68 Mio. bis EUR 71 Mio. (bisherige Prognose: EUR 65 Mio. bis EUR 69 Mio.) und der Auftragseingang in einer Bandbreite von EUR 75 Mio. bis EUR 78 Mio. (bisherige Prognose: EUR 65 Mio. bis EUR 69 Mio.) erwartet. Für die EBIT-Marge rechnet der Vorstand nun mit einer Spanne von 7,5 % bis 8,5 % (bisherige Prognose: 6,0 % bis 8,0 %). Je Aktie wird von einem Ergebnis in einer Spanne von EUR 0,70 bis EUR 0,90 (bisherige Prognose EUR 0,50 bis EUR 0,80 Ergebnis je Aktie) ausgegangen.

Die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Quartal weisen einen Umsatz von rund EUR 18 Mio. (Prognose EUR 15,0 Mio. bis EUR 17,0 Mio.), einen Auftragseingang von rund EUR 22,5 Mio. (Prognose EUR 15,0 Mio. bis EUR 17,0 Mio.), ein EBIT von rund EUR 1,6 Mio. (Prognose EUR 0,7 Mio. bis EUR 1,3 Mio.) sowie ein Ergebnis je Aktie von circa EUR 0,25 (Prognose EUR 0,08 bis EUR 0,23) aus.

Der überproportionale Anstieg des Auftragseingangs im 3. Quartal 2026 ist unter anderem durch einen größeren Auftrag eines inländischen Bestandskunden begründet.

Die vollständigen Quartalszahlen für das 3. Quartal 2026 werden wie geplant in der Kalenderwoche 45/2026 veröffentlicht.





Über DATRON:

Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative Fräsmaschinen, insbesondere für die Hochleistungsbearbeitung von Aluminium und Verbundmaterialien, hochwertige Fräswerkzeuge sowie Dosiermaschinen für industrielle Dicht- und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Customer Care-Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen Made in Germany für Kunden in aller Welt an.

DATRON Fräs- und Dosierlösungen zeichnen sich durch ihre hohe Energieeffizienz , Qualität und Wirtschaftlichkeit aus und werden in allen Branchen, vorwiegend in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff-, Medizin- und Automobilindustrie, sowie in der Luftfahrt eingesetzt. Mehr als 3.000 Maschinenkunden weltweit arbeiten erfolgreich mit über 6.000 DATRON Maschinensystemen.

DATRON bewegt sich auf einem nachhaltigen, profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2025 wurde weltweit ein Umsatz von rund EUR 60 Mio. und ein operatives EBIT von rund EUR 3,1 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 300 Mitarbeiter.

DATRON wurde in den vergangenen Jahren vielfach ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt unter anderem das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie auch diverse Red Dot Design Awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube und DATRON evo 600) und einen Red Dot Communication Award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next.



Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de.



Kontakt:

DATRON AG

IR@datron.de

Am Innovationsfeld 1

64372 Ober-Ramstadt